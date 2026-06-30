В Белгородской области десять человек пострадали из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на Белгородскую область десять мирных жителей получили ранения.
- Сбито 157 беспилотников, пять пострадавших продолжают лечение в больницах.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Десять мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сбиты 157 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Он уточнил, что пять пострадавших продолжают лечение в больницах.
Врио губернатора отметил, что противник совершил девять обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в понедельник в больницу обратился мужчина, который пострадал 27 июня в результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа.
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