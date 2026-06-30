В Белгородской области десять человек пострадали из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки ВСУ на Белгородскую область десять мирных жителей получили ранения.

Сбито 157 беспилотников, пять пострадавших продолжают лечение в больницах.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Десять мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сбиты 157 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Краснояружском округах получили ранения десять мирных жителей... 157 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что пять пострадавших продолжают лечение в больницах.

Врио губернатора отметил, что противник совершил девять обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.