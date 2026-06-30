Гол Шомуродова признали лучшим на групповом этапе ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гол Элдора Шомуродова признали лучшим на групповом этапе чемпионата мира.
- Сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) в матче третьего тура и завершила участие в турнире.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В матче третьего тура сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) и завершила участие в турнире, не набрав очков. Шомуродов, который является капитаном команды, на 10-й минуте с острого угла поразил ворота, перевесив вратаря соперника.
Гол бывшего нападающего "Ростова" получил 36% голосов. Вторым в голосовании стал забитый дальним ударом мяч экс-нападающего "Локомотива" и "Зенита" Вильсона Изидора (26,5%) из сборной Гаити, третьим по красоте признали гол боснийца Керима Алайбеговича (24,9%) из-за пределов штрафной.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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