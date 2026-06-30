Рейтинг@Mail.ru
Гол Шомуродова признали лучшим на групповом этапе ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:25 30.06.2026
Гол Шомуродова признали лучшим на групповом этапе ЧМ по футболу

Гол экс-футболиста "Ростова" Шомуродова признали лучшим на групповом этапе ЧМ

© пресс-служба клуба "Специя"Узбекистанский футболист Элдор Шомуродов
Узбекистанский футболист Элдор Шомуродов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© пресс-служба клуба "Специя"
Узбекистанский футболист Элдор Шомуродов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол Элдора Шомуродова признали лучшим на групповом этапе чемпионата мира.
  • Сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) в матче третьего тура и завершила участие в турнире.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В матче третьего тура сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) и завершила участие в турнире, не набрав очков. Шомуродов, который является капитаном команды, на 10-й минуте с острого угла поразил ворота, перевесив вратаря соперника.
Гол бывшего нападающего "Ростова" получил 36% голосов. Вторым в голосовании стал забитый дальним ударом мяч экс-нападающего "Локомотива" и "Зенита" Вильсона Изидора (26,5%) из сборной Гаити, третьим по красоте признали гол боснийца Керима Алайбеговича (24,9%) из-за пределов штрафной.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Клеман Лангле - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Француз Лангле перешел из "Атлетико" в "Бенфику"
Вчера, 23:14
 
ФутболСпортЭлдор ШомуродовЧМ по футболу 2026Ростов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    01.07 04:00
    Мексика
    Эквадор
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала