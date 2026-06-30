Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Ян Непомнящий поднялся на одну позицию и занял 16-е место в рейтинге FIDE с 2735 баллами.

Дмитрий Андрейкин прибавил позицию и занимает 29-ю строчку с 2710 баллами.

Александра Горячкина опустилась с пятого на шестое место среди женщин с 2536 баллами.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на одну позицию и занял 16-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На его счету 2735 балла. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792).

Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) прибавил позицию и занимает 29-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Петр Свидлер (41-е место; 2682), Андрей Есипенко (42; 2678), Александр Морозевич (64; 2654), Владислав Артемьев (66; 2653), Даниил Дубов (67; 2652), Володар Мурзин (70; 2650) и Эрнесто Инаркиев (80; 2641).

У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань (2596). Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2560).