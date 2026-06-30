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Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге FIDE - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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19:30 30.06.2026
Непомнящий поднялся на одну позицию в рейтинге FIDE

Россиянин Непомнящий поднялся на одну позицию и занял 16-е место в рейтинге FIDE

© Иллюстрация РИА Новости . Пресс-служба Grand Chess TourРоссийский гроссмейстер Ян Непомнящий
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Пресс-служба Grand Chess Tour
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ян Непомнящий поднялся на одну позицию и занял 16-е место в рейтинге FIDE с 2735 баллами.
  • Дмитрий Андрейкин прибавил позицию и занимает 29-ю строчку с 2710 баллами.
  • Александра Горячкина опустилась с пятого на шестое место среди женщин с 2536 баллами.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на одну позицию и занял 16-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На его счету 2735 балла. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792).
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) прибавил позицию и занимает 29-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Петр Свидлер (41-е место; 2682), Андрей Есипенко (42; 2678), Александр Морозевич (64; 2654), Владислав Артемьев (66; 2653), Даниил Дубов (67; 2652), Володар Мурзин (70; 2650) и Эрнесто Инаркиев (80; 2641).
У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань (2596). Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2560).
Россиянка Александра Горячкина (2536) опустилась с пятого на шестое место. Далее расположились россиянки Екатерина Лагно (11; 2506), Полина Шувалова (14; 2483), Анна Шухман (23; 2443), Лея Гарифуллина (32; 2423), Карина Амбарцумова (56; 2385), Ольга Гиря (61; 2380), Валентина Гунина (66; 2374), Алиса Галлямова (70; 2368), Анастасия Боднарук (83; 2354) и Екатерина Гольцева (89; 2348).
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Ян НепомнящийМагнус КарлсенФабиано КаруанаМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
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