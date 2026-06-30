Кардиолог рассказала, как защитить сердце от стресса

По словам врача, выброс гормонов во время стресса, воспаление и дисфункция сосудов приводят к изменению сосудистого тонуса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Длительный стресс - одна из причин гипертонии и атеросклероза, которые могут приводить к инфарктам и инсультам, пояснила она.

При этом Алимова отметила, что есть люди, которые почти не чувствуют стресса, и те, кто очень чувствителен к нему, - им особенно важно применять перечисленные методы. В некоторых случаях, по словам кардиолога, может потребоваться помощь психотерапевта или психиатра, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, которая входит во многие рекомендации.