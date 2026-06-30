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Кардиолог рассказала, как защитить сердце от стресса - РИА Новости, 30.06.2026
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16:06 30.06.2026
Кардиолог рассказала, как защитить сердце от стресса

Кардиолог Алимова: йога и психотерапия помогут защитить сердце от стресса

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Йога - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-кардиолог Екатерина Алимова рассказала, что йога, полноценный сон и психотерапия помогают снизить негативное влияние стресса на сердце.
  • Длительный стресс — одна из причин гипертонии и атеросклероза, которые могут приводить к инфарктам и инсультам.
  • Особо чувствительным к стрессу людям может потребоваться помощь психотерапевта или психиатра, в том числе когнитивно-поведенческая терапия.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Йога, полноценный сон и психотерапия помогают снизить негативное влияние стресса на сердце, рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского университета Екатерина Алимова.
"Регулярная физическая активность - даже небольшая по 20–30 минут, но регулярная,- дыхательные техники, хороший сон и психотерапия эффективно снижают стресс. Отдельно выделю йогу, которая сочетает и физическую нагрузку, и дыхательные техники, хотя они помогают справляться с более субъективным стрессом и тревогой", - сказала Алимова "Газете.Ru".
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По словам врача, выброс гормонов во время стресса, воспаление и дисфункция сосудов приводят к изменению сосудистого тонуса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Длительный стресс - одна из причин гипертонии и атеросклероза, которые могут приводить к инфарктам и инсультам, пояснила она.
При этом Алимова отметила, что есть люди, которые почти не чувствуют стресса, и те, кто очень чувствителен к нему, - им особенно важно применять перечисленные методы. В некоторых случаях, по словам кардиолога, может потребоваться помощь психотерапевта или психиатра, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, которая входит во многие рекомендации.
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