"Требуют снести". Как многодетную семью подставили в Ленинградской области

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Две семьи из Ленинградской области рискуют остаться без единственного жилья — как выяснилось, купленные ими дома находятся в зоне культурного наследия. Местные власти предлагают либо демонтировать их, либо реконструировать давно снесенные памятники, на что нужны огромные средства. РИА Новости разбиралось, какие последствия ожидают стороны конфликта.

"Ограничения отсутствовали"

Елена и Денис Зайцевы в 2024 году задумались о переезде из родного Саратова в Ленинградскую область. На сайтах присмотрели несколько участков в Ленинградской области.

"Искали именно загородный дом, потому что раньше тоже жили в частном секторе. Уже привыкли. Весной договорились с застройщиком о просмотре. Встретились, он предоставил документы, рассказал про бывших владельцев, прислал фотографии, как все отстраивалось. Подход у него был достаточно ответственным", — говорит Елена.

После этого супруги окончательно определились с покупкой. Больше всего им понравился коттедж в городе Ломоносов. На тот момент Зайцевы не знали, что ранее здесь находились исторические казармы, которые были снесены в 2011 году.

© Фото из личного архива Дом Зайцевых © Фото из личного архива Дом Зайцевых

Все документы были чистые, ограничения в Росреестре отсутствовали, и супругов не смутило месторасположение участка. К тому же застройщик не сказал ни слова о том, что в этом месте расположена "особая зона".

Воодушевленные покупатели продали всю недвижимость в родном городе и в апреле приобрели новое жилье.

"Сделка прошла быстро. На следующий день мы стали собственниками. Дом был совершенно пустой, только кирпичный каркас, поэтому пришлось делать ремонт с нуля", — вспоминает Зайцева.

Елена после переезда решила оставить работу и посвятила себя воспитанию детей. А ее муж занимался грузоперевозками. Семья начала откладывать деньги на благоустройство нового дома.

"Сносить нельзя помиловать"

Но вскоре начались неприятности. В январе 2026 года поступил иск от администрации Петродворцового района с требованием снести купленный дом, так как это самовольная постройка, расположенная в зоне охраны объектов культурного наследия. Памятников здесь давно нет, они сняты с реестра ОКН, однако зона все равно осталась.

В администрации также пояснили, что для возведения дома требовалось разрешение на строительство, которое застройщик не получил.

© Фото из личного архива Дом Зайцевых сейчас Дом Зайцевых сейчас © Фото из личного архива 1 из 2 © Фото из личного архива Дом Зайцевых сейчас Дом Зайцевых сейчас © Фото из личного архива 2 из 2 Дом Зайцевых сейчас © Фото из личного архива 1 из 2 Дом Зайцевых сейчас © Фото из личного архива 2 из 2

Елена и Денис не могли понять, почему эта информация всплыла только сейчас. Тем более что Росреестр пропустил сделку.

Особенно эта новость сказалась на Елене. Когда пришел иск, она находилась на восьмом месяце беременности. Семья была в ожидании третьего ребенка.

Зайцевы пытались разобраться в ситуации, но найти компромисс с властями оказалось очень сложно. Семье предложили вариант — провести на своей территории регенерацию одной из казарм. Только в таком случае купленный дом можно не сносить.

"Это какой-то абсурд, — возмущаются собственники.— Размер казармы равен трем домам. Получается, к нашему мы должны пристроить еще два и оформить фасад конкретно под этот объект. Это расходы более чем на десять миллионов рублей. У нас таких денег нет. В феврале мы подали ходатайство о возможности переделать внешний вид жилья в пределах отстроенных размеров. Нам ответили, что необходимо предоставить эскизный проект, а потом и вовсе сообщили, что есть уже согласованный и с ним можно ознакомиться".

Сам продавец из-за сложившейся ситуации переживает, но ничем не помогает.

"Так же как у соседей"

С такой же проблемой столкнулись и соседи Зайцевых — супружеская пара Анна и Павел. В 2024 году они приобрели дом у того же застройщика.

© Фото из личного архива Дом Анны и Павла © Фото из личного архива Дом Анны и Павла

"Я сама родилась в Петербурге, здесь живут родители. С мужем долгое время снимали жилье и, когда появилась финансовая возможность, начали присматривать дом. Увидели объявление, нам понравилась локация, хорошая цена. Связались с застройщиком, начали оформлять ипотеку. Он все время был на связи", — рассказывает Анна.

Требование о сносе дома тоже стало для них неожиданностью. Ведь по документам, так же как и у Зайцевых, все было нормально. Застройщик предоставил выписки из ЕГРН, а коттедж стоял на учете как объект, введенный в эксплуатацию.

К этому времени супруги успели сделать внешнюю и внутреннюю отделку, вложили в недвижимость немалые средства.

Сейчас вместе с соседями они пытаются решить вопрос через суд.

"Мы и представить не могли, что такое случится. Взяли ипотеку, Росреестр практически сразу прислал выписку о том, что мы стали собственниками. Поэтому были спокойны. Да, здесь нельзя разводить скот и птицу, есть определенные ограничения, но о запрете на постройку речи не шло", — добавляет собственница.

По словам Анны, в администрации лишь разводят руками. Дальнейшие судебные разбирательства будут проходить с комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

© Фото из личного архива Дом Анны и Павла на момент ремонта Дом Анны и Павла на момент ремонта © Фото из личного архива 1 из 2 © Фото из личного архива Дом Анны и Павла на момент ремонта Дом Анны и Павла на момент ремонта © Фото из личного архива 2 из 2 Дом Анны и Павла на момент ремонта © Фото из личного архива 1 из 2 Дом Анны и Павла на момент ремонта © Фото из личного архива 2 из 2

"Меня тоже обманули"

Застройщик Анатолий Шопенко рассказал РИА Новости, что купил эту землю на тех же правах, что и нынешние собственники. И проблем с местными органами власти не было.

"Я приобрел участок у многодетной семьи, приехавшей в Ломоносов из Донбасса. Кадастровые инженеры и сотрудники провели проверку и подтвердили, что строить здесь можно. Это земля ИЖС — индивидуального жилищного строительства", — утверждает он.

По его словам, при покупке тут находился ветхий жилой дом, который позже снесли. Но он не был объектом культурного наследия и в документах таковым не значился.

"Мы спокойно занимались строительством, за это время никто не приезжал. А как только достроили и получили права на собственность, нас посетил представитель администрации и предупредил о запрете возведения коттеджа: якобы нужно взять разрешение. С помощью кадастровых инженеров мы направили в администрацию письмо с объяснением, что по законодательству такое разрешение не обязательно", — вспоминает Шопенко.

Застройщику поступил лишь краткий ответ: "Принято к сведению" — и представители органа власти пропали на несколько лет.

"Получается, меня тоже обманули. Эта территория должна была находиться под контролем. Но после нашего обращения никаких арестов не наложили. А еще участки продавались с масштабной рекламой, выставляли фотографии с разных ракурсов. Никто тогда не обратил на это внимания", — объясняет застройщик.

"Допустили нарушения"

Юрист Эдуард Дмитриев считает, что нарушения допустили и застройщик, и орган исполнительной власти.

"Возникает вопрос: почему администрация не отреагировала, когда продавец по договору это все реализовывал? Почему позволили построить и продать? При этом его предупреждали, что он не получил согласие на возведение дома. Застройщик сделал отписку, и все умолкли до 2026 года, пока собственниками не стала многодетная семья, которая не могла знать, что есть обременения и требуется какое-то дополнительное согласие", — говорит юрист.

"Формально дома считаются самовольной постройкой, но в этой же статье есть второй абзац, — уточняет он. — И там написано: если лицо не знало и не могло знать о том, что это самовольная постройка или есть таковые признаки, тогда можно не сносить" (статья 222 ГК России).

© Фото из личного архива Дом Анны и Павла Дом Анны и Павла © Фото из личного архива 1 из 2 © Фото из личного архива Дом Зайцевых сейчас Дом Зайцевых сейчас © Фото из личного архива 2 из 2 Дом Анны и Павла © Фото из личного архива 1 из 2 Дом Зайцевых сейчас © Фото из личного архива 2 из 2

По мнению Дмитриева, проблема в том, что собственники могут остаться без жилья. Никаких компенсаций им не полагается, и другую недвижимость никто не предоставит.

Администрация Петродворцового района в том числе подтвердила, что предупреждающий документ в 2023-м был направлен застройщику. Но так как орган местной власти не выступает в суде, по остальным вопросам рекомендовала обращаться к истцу — комитету по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

"Будет решать суд"

В комитете по контролю РИА Новости разъяснили, что с момента получения от администрации информации о возможных нарушениях проводилась проверка на наличие признаков самовольной постройки. И этот факт подтвердился.

Поскольку законодательством не предусмотрен досудебный порядок урегулирования такого спора, комитет обратился в суд. Также в ведомстве подчеркнули, что администрация заранее предупредила застройщика о запрете строительства.

"Еще в 2023 году в адрес собственника земельных участков Анатолия Шопенко было направлено обращение о необходимости прекращения работ по строительству объектов и оформления разрешительной документации", — говорится в ответе инстанции на запрос РИА Новости.

Комитет утверждает, что его представители не выдвигали никаких предложений по альтернативным вариантам сохранения дома, в том числе связанных с реконструкцией исторических казарм.

Как бы то ни было, дальнейшую судьбу домов на участках будет решать суд.

Судебного постановления ожидают и собственники, с трудом представляя, что будут делать, если дома все же придется сносить. Никаких компенсаций не предусмотрено, так что семьи могут вообще остаться без жилья.