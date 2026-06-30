Семинар по соцпроектированию организовали для бизнесменов в Карелии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семинар для предпринимателей на тему "Социальное проектирование: возможности для бизнеса" прошел в Петрозаводске, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Бесплатное обучение организовал центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
О том, как строить эффективные социальные проекты, на семинаре рассказали юрист и предприниматель Елизавета Тарасенко, а также маркетолог Дарья Фешкина.
Участники встречи обсудили проблемы постановки целей и оценки результатов проектов, юридические нюансы, меры поддержки бизнеса, работу с медиа и практическую ценность социальных инициатив. Такой формат помог не только получить прикладные знания, но и увидеть в социальном проектировании инструмент для развития своего дела, отмечается в сообщении.
"Тема социального проектирования сейчас особенно востребована — было полезно разобраться в ней глубже", — приводит пресс-служба слова участницы семинара Веры Карасевой. Она добавила, что получила ответы на свои вопросы и восполнила пробелы в знаниях.