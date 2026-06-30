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Семинар по соцпроектированию организовали для бизнесменов в Карелии - РИА Новости, 30.06.2026
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Твой бизнес
 
13:56 30.06.2026
Семинар по соцпроектированию организовали для бизнесменов в Карелии

Семинар "Социальное проектирование: возможности для бизнеса" прошел в Карелии

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Девушка делает заметки в тетради - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семинар для предпринимателей на тему "Социальное проектирование: возможности для бизнеса" прошел в Петрозаводске, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Бесплатное обучение организовал центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
О том, как строить эффективные социальные проекты, на семинаре рассказали юрист и предприниматель Елизавета Тарасенко, а также маркетолог Дарья Фешкина.
Участники встречи обсудили проблемы постановки целей и оценки результатов проектов, юридические нюансы, меры поддержки бизнеса, работу с медиа и практическую ценность социальных инициатив. Такой формат помог не только получить прикладные знания, но и увидеть в социальном проектировании инструмент для развития своего дела, отмечается в сообщении.
"Тема социального проектирования сейчас особенно востребована — было полезно разобраться в ней глубже", — приводит пресс-служба слова участницы семинара Веры Карасевой. Она добавила, что получила ответы на свои вопросы и восполнила пробелы в знаниях.
 
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