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Сборная России показала лучший результат на научной физической олимпиаде - РИА Новости, 30.06.2026
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23:35 30.06.2026
Сборная России показала лучший результат на научной физической олимпиаде

Сборная России показала лучший результат на Международной физической олимпиаде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУченица в классе
Ученица в классе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России показала лучший командный результат и выиграла пять золотых медалей на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO 2026).
  • В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран, турнир проходил в онлайн-формате.
  • Победа сборной России подтверждает наличие молодых талантов, способных обеспечить технологическое лидерство страны, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сборная России показала лучший командный результат и выиграла пять золотых медалей на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO 2026) среди школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Москве подвели итоги IV Международной научной физической олимпиады (ISPhO 2026), организаторами которой выступили Министерство просвещения РФ и Московский физико-технический институт (МФТИ). Сборная России показала лучший командный результат и выиграла 5 золотых медалей", - говорится в сообщении.
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Олимпиада включала два этапа: теоретический и экспериментальный. Несмотря на высокий уровень сложности, структура заданий была выстроена таким образом, чтобы каждый участник мог наиболее полно проявить свои знания. Для обеспечения чистоты соревнования применялась система прокторинга МФТИ.
"Победа нашей сборной подтверждает, что в стране есть молодые таланты, которые способны продолжить дело великих отечественных физиков, обеспечить наше технологическое лидерство и запуск новых проектов мирового масштаба", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Уточняется, что в этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате. Это решение позволило свести к минимуму логистические трудности и значительно расширить географию участников.
"Важно, что этот интеллектуальный турнир появился по инициативе нашей страны. С каждым годом он приобретает все большую популярность, а география олимпиады расширяется", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
В министерстве напомнили, что в 2025 году III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO 2025) прошла в Ханты-Мансийске. Российские школьники тогда получили пять медалей, включая три золотые и две серебряные, а сборная команда России была удостоена гран-при турнира.
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