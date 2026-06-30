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Акционеры Сбербанка утвердили рекордные за всю историю дивиденды - РИА Новости, 30.06.2026
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12:49 30.06.2026 (обновлено: 12:56 30.06.2026)
Акционеры Сбербанка утвердили рекордные за всю историю дивиденды

Сбербанк утвердил рекордные дивиденды в 850,2 млрд руб за 2025 год

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2025 год на рекордные 850,2 миллиарда рублей, по 37,64 рубля на акцию.
  • Половина от утвержденного акционерами объема дивидендов — более 425 миллиардов рублей — поступит в федеральный бюджет страны.
  • Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2025 году составила 1,71 триллиона рублей, что на 7,9% больше показателя предшествующего года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2025 год на рекордные 850,2 миллиарда рублей, по 37,64 рубля на акцию, следует из материалов крупнейшего российского банка.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 20 июля.
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Акционеры также утвердили годовой отчет Сбербанка за 2025 год, выбрали аудиторскую организацию на 2026 год и первый квартал 2027 года и избрали членов наблюдательного совета в количестве 14 человек.
"Половина от утвержденного акционерами объема дивидендов - более 425 миллиардов рублей - поступит в федеральный бюджет страны", - приводятся в пресс-релизе слова председателя набсовета Сбербанка, министра финансов РФ Антона Силуанова. Средства пойдут в том числе на финансирование приоритетных госпрограмм, уточнил он.
Дивидендные выплаты получат также более 2,4 миллиона акционеров Сбербанка - за последний год их число выросло почти на 600 тысяч, отметил глава банка Герман Греф.
Согласно действующей дивидендной политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
Банк в 2025 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,71 триллиона рублей, что на 7,9% больше показателя предшествующего года.
Сбербанк по итогам 2024 года выплатил дивиденды на 786,9 миллиарда рублей, по 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Это было крупнейшими в истории банка дивидендами, вторыми - в истории российского рынка.
Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 586 948 000 обыкновенных акций и 1 миллиарда привилегированных акций номиналом по 3 рубля каждая. Контрольный пакет акций находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСбербанк РоссииГерман Греф
 
 
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