В Нью-Йорке самолет столкнулся с беспилотником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорту Нью-Йорка.
- Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование инцидента.
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент в аэропорту Нью-Йорка, где пассажирский самолет столкнулся с беспилотником.
"Послеполетный осмотр не выявил повреждений воздушного судна. FAA проведет расследование", — говорится на странице ведомства в соцсети X.
По информации управления, инцидент произошел 29 июня, около 7:15 утра по местному времени. Борт авиакомпании JetBlue, прилетевший из Лас-Вегаса, столкнулся с дроном во время захода на посадку в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
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2 октября 2025, 07:09