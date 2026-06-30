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В Нью-Йорке самолет столкнулся с беспилотником - РИА Новости, 30.06.2026
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16:04 30.06.2026 (обновлено: 18:07 30.06.2026)
В Нью-Йорке самолет столкнулся с беспилотником

В аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет столкнулся с беспилотником

© AP Photo / Julia NikhinsonСамолет авиакомпании JetBlue приземляется в аэропорту Нью-Йорка
Самолет авиакомпании JetBlue приземляется в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Julia Nikhinson
Самолет авиакомпании JetBlue приземляется в аэропорту Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорту Нью-Йорка.
  • Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование инцидента.
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент в аэропорту Нью-Йорка, где пассажирский самолет столкнулся с беспилотником.
"Послеполетный осмотр не выявил повреждений воздушного судна. FAA проведет расследование", — говорится на странице ведомства в соцсети X.
По информации управления, инцидент произошел 29 июня, около 7:15 утра по местному времени. Борт авиакомпании JetBlue, прилетевший из Лас-Вегаса, столкнулся с дроном во время захода на посадку в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
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