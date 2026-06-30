Ространснадзор обнаружил нарушения у авиакомпании "Виткавиа"

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ространснадзор в рамках профилактического визита выявил 11 нарушений законодательства у авиакомпании "Виктавиа" и выдал перевозчику два предписания, сообщило ведомство.

"Ространснадзор проверил летную годность воздушных судов авиакомпании "Виткавиа"... По результатам проверки установлено 11 нарушений законодательства. Благодаря оперативной работе инспекторов четыре из них удалось устранить в рамках профилактического визита. В целях недопущения использования несоответствующего оборудования применены два ограничения, а также выданы два предписания", - говорится в сообщении.