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Ространснадзор обнаружил нарушения у авиакомпании "Виткавиа" - РИА Новости, 30.06.2026
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16:16 30.06.2026
Ространснадзор обнаружил нарушения у авиакомпании "Виткавиа"

Ространснадзор выявил 11 нарушений у авиакомпании "Виткавиа"

© Фото : Илья Горбунов  | Перейти в медиабанкПолицейский автобус у здания управления Ространснадзора
Полицейский автобус у здания управления Ространснадзора - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Илья Горбунов
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Полицейский автобус у здания управления Ространснадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ространснадзор выявил 11 нарушений законодательства у авиакомпании «Виткавиа».
  • Ведомство выдало авиакомпании два предписания и ввело два ограничения для недопущения использования несоответствующего оборудования.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ространснадзор в рамках профилактического визита выявил 11 нарушений законодательства у авиакомпании "Виктавиа" и выдал перевозчику два предписания, сообщило ведомство.
"Ространснадзор проверил летную годность воздушных судов авиакомпании "Виткавиа"... По результатам проверки установлено 11 нарушений законодательства. Благодаря оперативной работе инспекторов четыре из них удалось устранить в рамках профилактического визита. В целях недопущения использования несоответствующего оборудования применены два ограничения, а также выданы два предписания", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства провели рабочее совещание, в рамках которого были предоставлены рекомендации по устранению выявленных нарушений и проведению необходимых мероприятий.
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