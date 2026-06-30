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Кононов рассказал, какие вопросы войдут в устный экзамен по истории - РИА Новости, 30.06.2026
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18:02 30.06.2026 (обновлено: 18:04 30.06.2026)
Кононов рассказал, какие вопросы войдут в устный экзамен по истории

Кононов: устный экзамен по истории не содержит сложных вопросов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы
Учебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Учебник по истории России в одном из классов общеобразовательной школы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Устный экзамен по истории для девятиклассников планируется провести в феврале-марте 2028 года.
  • На экзамене школьники должны будут показать знание ключевых дат и событий, таких как начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос.
  • Владислав Кононов считает устную аттестацию по истории инструментом мотивации к изучению предмета.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Девятиклассникам на устном экзамене по истории предстоит показать знание ключевых дат и событий, включая начало Великой Отечественной войны и первый полет человека в космос, при этом сложных вопросов в нем не будет, сообщил референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года.
"Ребенок должен понимать, в какой стране он растет, знать, когда началась и как закончилась Великая Отечественная война, кто первым полетел в космос, как раньше называлась Российская Федерация, как еще до этого она называлась и так далее. Я смотрел наработки ФИПИ, там нет сложных вопросов. Девятиклассник сможет на них ответить", - сказал Кононов в ходе конференции учителей-блогеров "Просветители. Обществознание".
Он отметил, что устное собеседование по истории в девятом классе - это приблизительно то же самое, что и экзамен для иностранцев.
Более того, Кононов назвал устную аттестацию по истории инструментом мотивации к изучению предмета, а не запретительным или сверхсложным экзаменом.
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