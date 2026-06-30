Во Франции призвали к радикальному шагу из-за России

"Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции", — сказал лидер партии.

Глава Евросовету Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.