Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жан-Люк Меланшон, основатель партии «Непокорившаяся Франция», считает, что Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
- Меланшон критикует ЕС за неспособность принять участие в урегулировании конфликта на Украине и призывает Францию отказаться от участия в «закрытых клубах», таких как G7.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой, чтобы положить конец украинскому конфликту, об этом заявил основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон на геополитическом симпозиуме.
"Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу", — сказал он.
Политик раскритиковал политику стран ЕС за неспособность принять участие в урегулировании конфликта на Украине и перекладывание ответственности за этот процесс на ЕС. При этом Меланшон заявил, что Франция должна выйти из НАТО и отказаться от участия в "закрытых клубах" — например G7.
"Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции", — сказал лидер партии.
Глава Евросовету Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Москвой.