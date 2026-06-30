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Во Франции призвали к радикальному шагу из-за России - РИА Новости, 30.06.2026
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01:48 30.06.2026 (обновлено: 01:49 30.06.2026)
Во Франции призвали к радикальному шагу из-за России

Меланшон призвал Францию выйти из НАТО и начать диалог с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жан-Люк Меланшон, основатель партии «Непокорившаяся Франция», считает, что Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой для урегулирования украинского конфликта.
  • Меланшон критикует ЕС за неспособность принять участие в урегулировании конфликта на Украине и призывает Францию отказаться от участия в «закрытых клубах», таких как G7.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой, чтобы положить конец украинскому конфликту, об этом заявил основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон на геополитическом симпозиуме.
"Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу", — сказал он.
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Политик раскритиковал политику стран ЕС за неспособность принять участие в урегулировании конфликта на Украине и перекладывание ответственности за этот процесс на ЕС. При этом Меланшон заявил, что Франция должна выйти из НАТО и отказаться от участия в "закрытых клубах" — например G7.
"Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции", — сказал лидер партии.
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