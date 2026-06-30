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МИД: Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США - РИА Новости, 30.06.2026
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21:09 30.06.2026
МИД: Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США

МИД: РФ и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве состоялись российско-белорусские консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности.
  • Обсуждалась военно-биологическая деятельность США на территории Украины.
  • Стороны подтвердили единство подходов к проблематике биологической безопасности и необходимость дальнейшего сотрудничества.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия обменялись оценками угроз биологической безопасности на различных уровнях, в том числе уделили внимание военно-биологической деятельности США на Украине, сообщает МИД РФ.
Во вторник в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, белорусскую – начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Василий Павлов.
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"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
МИД РФ отмечает, что стороны также обсудили реализации двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества.
"Встреча подтвердила единство подходов России и Белоруссии к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ и СНГ", - добавляется в сообщении.
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