МИД: Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США

"Встреча подтвердила единство подходов России и Белоруссии к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ и СНГ", - добавляется в сообщении.