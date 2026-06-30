МИД: Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую деятельность США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве состоялись российско-белорусские консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности.
- Обсуждалась военно-биологическая деятельность США на территории Украины.
- Стороны подтвердили единство подходов к проблематике биологической безопасности и необходимость дальнейшего сотрудничества.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия обменялись оценками угроз биологической безопасности на различных уровнях, в том числе уделили внимание военно-биологической деятельности США на Украине, сообщает МИД РФ.
Во вторник в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, белорусскую – начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Василий Павлов.
МИД РФ отмечает, что стороны также обсудили реализации двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества.
"Встреча подтвердила единство подходов России и Белоруссии к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ и СНГ", - добавляется в сообщении.