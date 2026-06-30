В России завершили расследование дела против возможного руководителя Hydra

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный департамент МВД России окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей площадки по торговле наркотиками Hydra.

Предварительно установлено, что в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте интернета.

Уголовное дело объемом 358 томов направлено в суд для рассмотрения по существу.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следственный департамент МВД РФ окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей площадки по торговле наркотиками Hydra, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Следственном департаменте МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей преступного сообщества наркоторговцев", - написала она в своем канале на платформе "Макс".

По данным Волк, предварительно установлено, что в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте интернета. На базе даркнет-маркета более 19 тысяч виртуальных магазинов предлагали криминальные услуги, самой популярной из которых была продажа наркотиков. Ежемесячный оборот совершаемых на платформе транзакций превышал 1 миллиард рублей.

В 2022 году в результате международной операции полицейские обнаружили и изъяли серверное оборудование, которое обеспечивало работу площадки. Задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники группы, обеспечивавшие ее администрирование и техподдержку, в результате чего деятельность площадки была пресечена.

"Среди прочих подозреваемых задержан один из создателей и руководителей криминального бизнеса. Материалы для привлечения к ответственности собраны международной группой следователей и оперативников Российской Федерации и Республики Беларусь. ‍Задержание обвиняемого провели оперативники ГУНК МВД России во взаимодействии с ФСБ России", - отметила она.

Волк добавила, что в ходе обыска у фигуранта изъяты наличные и криптовалюта на общую сумму свыше 300 миллионов рублей, а все принадлежащие задержанному и его родственникам активы на общую сумму более 1 миллиарда рублей арестованы.