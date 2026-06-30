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В России завершили расследование дела против возможного руководителя Hydra - РИА Новости, 30.06.2026
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17:44 30.06.2026
В России завершили расследование дела против возможного руководителя Hydra

В Москве завершили расследование дела против возможного руководителя Hydra

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный департамент МВД России окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей площадки по торговле наркотиками Hydra.
  • Предварительно установлено, что в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте интернета.
  • Уголовное дело объемом 358 томов направлено в суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следственный департамент МВД РФ окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей площадки по торговле наркотиками Hydra, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Следственном департаменте МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых руководителей преступного сообщества наркоторговцев", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
По данным Волк, предварительно установлено, что в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте интернета. На базе даркнет-маркета более 19 тысяч виртуальных магазинов предлагали криминальные услуги, самой популярной из которых была продажа наркотиков. Ежемесячный оборот совершаемых на платформе транзакций превышал 1 миллиард рублей.
В 2022 году в результате международной операции полицейские обнаружили и изъяли серверное оборудование, которое обеспечивало работу площадки. Задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники группы, обеспечивавшие ее администрирование и техподдержку, в результате чего деятельность площадки была пресечена.
"Среди прочих подозреваемых задержан один из создателей и руководителей криминального бизнеса. Материалы для привлечения к ответственности собраны международной группой следователей и оперативников Российской Федерации и Республики Беларусь. ‍Задержание обвиняемого провели оперативники ГУНК МВД России во взаимодействии с ФСБ России", - отметила она.
Волк добавила, что в ходе обыска у фигуранта изъяты наличные и криптовалюта на общую сумму свыше 300 миллионов рублей, а все принадлежащие задержанному и его родственникам активы на общую сумму более 1 миллиарда рублей арестованы.
"Уголовное дело объемом 358 томов с утвержденным первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключила официальный представитель МВД РФ.
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