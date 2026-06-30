Россия продолжит укреплять торговое сотрудничество с Африкой, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объем торговли со странами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов, заявил Сергей Лавров.
- Россия намерена продолжать укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами континента.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия намерена и дальше укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами Африки, объем взаимной торговли с ними по итогам прошлого года превысил 27 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Объем торговли России со странами континента в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Растет он быстрыми темпами, но, конечно, по абсолютным показателям есть еще куда стремиться. Будем и далее задействовать все имеющиеся возможности для активизации сотрудничества на этом направлении"- сказал министр на саммите Россия-Африка.