Россия продолжит укреплять торговое сотрудничество с Африкой, заявил Лавров

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"Объем торговли России со странами континента в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Растет он быстрыми темпами, но, конечно, по абсолютным показателям есть еще куда стремиться. Будем и далее задействовать все имеющиеся возможности для активизации сотрудничества на этом направлении"- сказал министр на саммите Россия-Африка.