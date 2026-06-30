Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит укреплять торговое сотрудничество с Африкой, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 30.06.2026
Россия продолжит укреплять торговое сотрудничество с Африкой, заявил Лавров

Лавров: Россия намерена укреплять сотрудничество со странами Африки

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем торговли со странами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов, заявил Сергей Лавров.
  • Россия намерена продолжать укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами континента.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия намерена и дальше укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами Африки, объем взаимной торговли с ними по итогам прошлого года превысил 27 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Объем торговли России со странами континента в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. Растет он быстрыми темпами, но, конечно, по абсолютным показателям есть еще куда стремиться. Будем и далее задействовать все имеющиеся возможности для активизации сотрудничества на этом направлении"- сказал министр на саммите Россия-Африка.
Лавров отметил, что среди безусловных приоритетов России остается дальнейшее качественное укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими государствами.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В МИД рассказали о работе по расширению списка безвизовых стран в Африке
17 июня, 06:27
 
ЭкономикаРоссияАфрикаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала