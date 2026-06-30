Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом S7 в Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту города Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
- На борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали.
- Росавиация классифицировала инцидент как серьезный авиационный и начала расследование для установления причин произошедшего.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Росавиация классифицировала выкатывание самолета авиакомпании S7 ("Сибирь") в аэропорту города Мирный как серьезный авиационный инцидент, сообщило ведомство.
Во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту города Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали. Авиакомпания сообщила РИА Новости, что начала расследование инцидента. Аэропорт временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов.
"Во вторник, 30 июня, после посадки в аэропорту города Мирный (Республика Саха) выполнявший рейс из Новосибирска самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73359) авиакомпании "Сибирь" (S7) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы... Росавиация классифицировала выкатывание Boeing 737-800 как серьезный авиационный инцидент", - говорится в сообщении.
Расследованием произошедшего займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации.
"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации... Ключевая цель расследования - установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в Росавиации.