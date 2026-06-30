Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом S7 в Якутии

"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации... Ключевая цель расследования - установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в Росавиации.