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Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом S7 в Якутии - РИА Новости, 30.06.2026
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14:49 30.06.2026 (обновлено: 15:00 30.06.2026)
Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом S7 в Якутии

Росавиация назвала выкатывание самолета S7 в Мирном серьезным инцидентом

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураСамолет компании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии
Самолет компании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирный в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет компании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Мирный" в Якутии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту города Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
  • На борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали.
  • Росавиация классифицировала инцидент как серьезный авиационный и начала расследование для установления причин произошедшего.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Росавиация классифицировала выкатывание самолета авиакомпании S7 ("Сибирь") в аэропорту города Мирный как серьезный авиационный инцидент, сообщило ведомство.
Во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту города Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа, они не пострадали. Авиакомпания сообщила РИА Новости, что начала расследование инцидента. Аэропорт временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов.
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"Во вторник, 30 июня, после посадки в аэропорту города Мирный (Республика Саха) выполнявший рейс из Новосибирска самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73359) авиакомпании "Сибирь" (S7) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы... Росавиация классифицировала выкатывание Boeing 737-800 как серьезный авиационный инцидент", - говорится в сообщении.
Расследованием произошедшего займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации.
"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации... Ключевая цель расследования - установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - подчеркнули в Росавиации.
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ПроисшествияМирныйРеспублика Саха (Якутия)НовосибирскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 AirlinesBoeing 737-800
 
 
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