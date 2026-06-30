Роднина: манерой катания Дмитриев запомнился всем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни.
- Артур Дмитриев — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, который смог с двумя разными партнершами стать олимпийским чемпионом.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев запомнился всем по манере катания и программам, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
"Он единственный, кто смог с двумя разными партнершами стать олимпийским чемпионом. По манере катания и своим программам они, мне кажется, запомнились всем. По крайней мере, тому поколению, сегодняшнее-то его точно не знает", - сказала Роднина.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.