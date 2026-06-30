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Роднина: все и без флага будут знать, из какой страны наши фигуристы - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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12:10 30.06.2026
Роднина: все и без флага будут знать, из какой страны наши фигуристы

Роднина: все равно все будут знать и без флага, из какой страны наши фигуристы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя допуск российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, заявила РИА Новости, что публика все равно будет понимать, из какой страны спортсмены.
Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
«
"Какая победа? Нас допустили. Что на пустом месте приписывать то победы, то какие-то поражения? Был конгресс, где было решено, что сейчас вырабатываются позиции, как будут допускаться спортсмены из России и Белоруссии", - сказала Роднина.
"Флаг и гимн у нас только когда мы стоим на первом месте. Разве это неизвестно? Если их не будет, все равно будут знать, что этот человек из России", - добавила она.
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Фигурное катаниеИрина РоднинаМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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