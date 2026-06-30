Роднина: все и без флага будут знать, из какой страны наши фигуристы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя допуск российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, заявила РИА Новости, что публика все равно будет понимать, из какой страны спортсмены.

"Какая победа? Нас допустили. Что на пустом месте приписывать то победы, то какие-то поражения? Был конгресс, где было решено, что сейчас вырабатываются позиции, как будут допускаться спортсмены из России и Белоруссии", - сказала Роднина.

"Флаг и гимн у нас только когда мы стоим на первом месте. Разве это неизвестно? Если их не будет, все равно будут знать, что этот человек из России", - добавила она.