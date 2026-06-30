Военные художники готовы провести реставрацию "Обороны Севастополя"

Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководство музея "Оборона Севастополя" обратилось к сотрудникам студии военных художников имени М.Б.Грекова Минобороны России с просьбой о восстановлении небольших сохранившихся объектов панорамы, разрушенной в результате атаки ВСУ, и те на безвозмездной основе готовы выполнить эту работу.

"Разрушение панорамы "Оборона Севастополя" – это трагедия для творческого сообщества, для исторического мирового наследия" – считает директор студии, почетный член Российской академии художеств Татьяна Самарская.

На восстановление поврежденного полотна понадобится, по словам экспертов, примерно полтора года.