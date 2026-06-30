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Военные художники готовы провести реставрацию "Обороны Севастополя" - РИА Новости, 30.06.2026
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10:38 30.06.2026

Военные художники готовы провести реставрацию "Обороны Севастополя"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководство музея "Оборона Севастополя" обратилось к сотрудникам студии военных художников имени М.Б.Грекова Минобороны России с просьбой о восстановлении небольших сохранившихся объектов панорамы, разрушенной в результате атаки ВСУ, и те на безвозмездной основе готовы выполнить эту работу.
"Разрушение панорамы "Оборона Севастополя" – это трагедия для творческого сообщества, для исторического мирового наследия" – считает директор студии, почетный член Российской академии художеств Татьяна Самарская.
На восстановление поврежденного полотна понадобится, по словам экспертов, примерно полтора года.
"Только у Студии Грекова есть возможность воссоздать полотно за достаточно короткие сроки. Мы готовы, потому что это грандиозная история, которая требует вовлечения всех заинтересованных", – отметила Самарская.
 
ОбществоРоссийская академия художеств
 
 
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