Суррогатная мать с Украины вывезла в Польшу младенца для однополой пары*

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженка Кривого Рога родила ребенка для однополой пары в рамках программы коммерческого суррогатного материнства и получила за это 9 тысяч евро.

Женщина незаконно перевезла младенца в Польшу, чтобы передать его заказчикам.

Суд приговорил женщину к одному году условно.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уроженка Кривого Рога за 9 тысяч евро родила ребенка для однополой пары*, а затем незаконно перевезла младенца с Украины в Польшу, где передала его заказчику-французу и его партнеру, ее осудили на один год условно, следует из судебных материалов Мостиского районного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сообщается, что в 2021 году женщина нашла в интернете объявление харьковской фирмы с предложением поучаствовать в программе коммерческого суррогатного материнства. Желая подзаработать, она связалась с организацией, которая обещала заплатить от 12 до 14 тысяч евро за участие. Предполагались ежемесячные выплаты и финальный транш после передачи ребенка заказчику. В результате ей провели эмбриотрансфер.

"Лицо_3 в результате участия в программе ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий - ред.) "Суррогатное материнство" родила девочку…, которую в дальнейшем передала заказчику - гражданину Французской Республики… за что получила денежное вознаграждение в размере 9 тысяч евро", - говорится в материалах дела, опубликованного на сайте реестра судебных решений.

По информации следствия, в 2022 году женщина переехала из Харькова во Львов, где родила девочку. При оформлении документов на ребенка в графе "отец" она указала француза-заказчика, а в графе "мать" - себя, хотя не являлась биологической матерью новорожденного.

В дальнейшем с ней связался юрист и попросил самостоятельно вывезти малыша с Украины для передачи заказчику. Объяснил он это тем, что двое мужчин с ребенком на руках могут вызвать подозрение у сотрудников погранслужбы. Женщина согласилась.

« "Лицо_3… незаконно вывезло через государственную границу Украины, 27.05.2022 года в 10.45, через пункт пропуска "Мостиска", который расположен на участке государственной границы между Украиной и Польшей в городе Мостиска... малолетнюю… в Республику Польша, где в последующем в тот же день передало рожденного им ребенка заказчику - гражданину Французской Республики", - говорится в постановлении суда.

Мостиский районний суд Львовской области признал суррогатную мать виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу. Она признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Женщину освободили от наказания в виде тюремного заключения, заменив его на один год условного срока.