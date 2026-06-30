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Суррогатная мать с Украины вывезла в Польшу младенца для однополой пары* - РИА Новости, 30.06.2026
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15:15 30.06.2026 (обновлено: 15:16 30.06.2026)
Суррогатная мать с Украины вывезла в Польшу младенца для однополой пары*

Украинка родила ребенка для однополой пары из Польши за 9 тысяч евро

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженка Кривого Рога родила ребенка для однополой пары в рамках программы коммерческого суррогатного материнства и получила за это 9 тысяч евро.
  • Женщина незаконно перевезла младенца в Польшу, чтобы передать его заказчикам.
  • Суд приговорил женщину к одному году условно.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уроженка Кривого Рога за 9 тысяч евро родила ребенка для однополой пары*, а затем незаконно перевезла младенца с Украины в Польшу, где передала его заказчику-французу и его партнеру, ее осудили на один год условно, следует из судебных материалов Мостиского районного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сообщается, что в 2021 году женщина нашла в интернете объявление харьковской фирмы с предложением поучаствовать в программе коммерческого суррогатного материнства. Желая подзаработать, она связалась с организацией, которая обещала заплатить от 12 до 14 тысяч евро за участие. Предполагались ежемесячные выплаты и финальный транш после передачи ребенка заказчику. В результате ей провели эмбриотрансфер.
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"Лицо_3 в результате участия в программе ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий - ред.) "Суррогатное материнство" родила девочку…, которую в дальнейшем передала заказчику - гражданину Французской Республики… за что получила денежное вознаграждение в размере 9 тысяч евро", - говорится в материалах дела, опубликованного на сайте реестра судебных решений.
По информации следствия, в 2022 году женщина переехала из Харькова во Львов, где родила девочку. При оформлении документов на ребенка в графе "отец" она указала француза-заказчика, а в графе "мать" - себя, хотя не являлась биологической матерью новорожденного.
В дальнейшем с ней связался юрист и попросил самостоятельно вывезти малыша с Украины для передачи заказчику. Объяснил он это тем, что двое мужчин с ребенком на руках могут вызвать подозрение у сотрудников погранслужбы. Женщина согласилась.
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"Лицо_3… незаконно вывезло через государственную границу Украины, 27.05.2022 года в 10.45, через пункт пропуска "Мостиска", который расположен на участке государственной границы между Украиной и Польшей в городе Мостиска... малолетнюю… в Республику Польша, где в последующем в тот же день передало рожденного им ребенка заказчику - гражданину Французской Республики", - говорится в постановлении суда.
Мостиский районний суд Львовской области признал суррогатную мать виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу. Она признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Женщину освободили от наказания в виде тюремного заключения, заменив его на один год условного срока.
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