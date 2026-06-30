Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект о запрете дублирования данных на русском языке на этикетках товаров.
- Инициатива принадлежит депутату Александру Юрченко и объясняется вопросами национальной безопасности.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить дублирование на русском языке данных, указанных на этикетках товаров, сообщает украинское издание "Время.ua".
"В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается исключить русский язык с маркировок товаров. Документ, инициатором которого является депутат Александр Юрченко, запрещает дублировать данные, указанные на этикетке, на русском языке. При этом перевод на другие языки остается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что такая инициатива объясняется якобы вопросами нацбезопасности.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.