В Раде предложили запретить русский язык на этикетках товаров

"В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается исключить русский язык с маркировок товаров. Документ, инициатором которого является депутат Александр Юрченко, запрещает дублировать данные, указанные на этикетке, на русском языке. При этом перевод на другие языки остается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.