Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили запретить русский язык на этикетках товаров - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 30.06.2026
В Раде предложили запретить русский язык на этикетках товаров

В Раде хотят запретить дублировать данные на этикетках товаров на русском языке

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект о запрете дублирования данных на русском языке на этикетках товаров.
  • Инициатива принадлежит депутату Александру Юрченко и объясняется вопросами национальной безопасности.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить дублирование на русском языке данных, указанных на этикетках товаров, сообщает украинское издание "Время.ua".
"В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается исключить русский язык с маркировок товаров. Документ, инициатором которого является депутат Александр Юрченко, запрещает дублировать данные, указанные на этикетке, на русском языке. При этом перевод на другие языки остается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что такая инициатива объясняется якобы вопросами нацбезопасности.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В ООН высказались о новом законе о русском языке на Украине
19 июня, 20:08
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Наурис Пунтулис - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Латвийский министр дал абсурдное распоряжение по русскому языку
26 июня, 18:57
 
В миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала