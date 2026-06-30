ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России за 14 часов.
- Дроны перехватили и сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России за 14 часов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 07.00 до 21.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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