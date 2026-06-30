ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каменск-Шахтинском в Ростовской области ПВО уничтожила БПЛА.
- Пострадавших и разрушений на земле нет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Каменск-Шахтинском Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки на город, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодня днем отражена воздушная атака на город Каменск-Шахтинский, в результате которой был уничтожен БПЛА", - написал он в "Макс".
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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