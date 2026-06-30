Дроны ВСУ заминировали подъездные дороги к Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ минируют подъездные дороги к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару.
- По словам мэра города Максима Пухова, противник снова минировал подъездные дороги сегодня ночью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ минируют подъездные дороги к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
"Сегодня ночью противник снова минировал подъездные дороги", - сказал Пухов.
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22 июня 2022, 17:18