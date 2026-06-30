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Дроны ВСУ заминировали подъездные дороги к Энергодару - РИА Новости, 30.06.2026
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Дроны ВСУ заминировали подъездные дороги к Энергодару

Пухов: дроны ВСУ заминировали подъездные дороги к Энергодару

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ минируют подъездные дороги к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару.
  • По словам мэра города Максима Пухова, противник снова минировал подъездные дороги сегодня ночью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ минируют подъездные дороги к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
"Сегодня ночью противник снова минировал подъездные дороги", - сказал Пухов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (река)РоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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