ВСУ с помощью дронов атаковали Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска атаковали Энергодар с помощью дронов.
- Атака произошла минувшей ночью, в том числе использовались тяжелые коптеры «Баба яга».
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали с помощью дронов город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
"Атаки идут круглосуточно. Ночью, в том числе, работали тяжелые коптеры "Баба яга", - сказал Пухов.
Информация о возможных повреждениях уточняется.
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