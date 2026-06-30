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ВСУ с помощью дронов атаковали Энергодар - РИА Новости, 30.06.2026
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11:01 30.06.2026
ВСУ с помощью дронов атаковали Энергодар

Пухов: ВСУ атаковали Энергодар с помощью дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска атаковали Энергодар с помощью дронов.
  • Атака произошла минувшей ночью, в том числе использовались тяжелые коптеры «Баба яга».
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали с помощью дронов город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
"Атаки идут круглосуточно. Ночью, в том числе, работали тяжелые коптеры "Баба яга", - сказал Пухов.
Информация о возможных повреждениях уточняется.
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ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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