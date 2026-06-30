Набиуллина и Колокольцев посетили церемонию прощания с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава МВД России Владимир Колокольцев, бывший замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, а также помощники президента России Владимир Мединский и Андрей Фурсенко посетили церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что глава государства во вторник приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, он возложил цветы и кратко пообщался с семьей.