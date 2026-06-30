Прощание с Сергеем Ивановым

На церемонию прощания приехал президент Владимир Путин.
На церемонию прощания приехал президент Владимир Путин.
Церемония проходит в Центральной клинической больнице.
Церемония проходит в Центральной клинической больнице.
Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей.
Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей.
К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами.
К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами.
Церемонию посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Церемонию посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Попрощаться с Ивановым приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Попрощаться с Ивановым приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На церемонии присутствовали помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие политики.
На церемонии присутствовали помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие политики.
Премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин направили траурные венки.
Премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин направили траурные венки.
Сергей Иванов умер 26 июня, ему было 73 года.
С 1976 года Иванов работал в спецслужбах, за 17 лет дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки.
С 1976 года Иванов работал в спецслужбах, за 17 лет дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки.
В марте 2001-го стал первым в истории страны министром обороны не из армейских кругов.
В марте 2001-го стал первым в истории страны министром обороны не из армейских кругов.
С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
С ноября 2005 года Иванов совмещал работу министра обороны и вице-премьера, в декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище.
Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище.