Прощание с Сергеем Ивановым

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Сергей Иванов умер 26 июня на 74-м году жизни. В 2000-х он руководил Минобороны, затем возглавлял кремлевскую администрацию и был спецпредставителем президента. Проститься с Ивановым пришли первые лица государства. Кадры с церемонии — в фотоленте РИА Новости.