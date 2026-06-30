Десятки человек пришли проститься с убитым омским студентом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске на пустыре около Сыропятского тракта нашли тело 20-летнего студента-историка Александра Трипутеня с ножевыми ранениями.
- Оперативники задержали семь человек в возрасте 22–24 лет, среди которых две девушки; основная версия — личные неприязненные отношения.
- Несколько десятков человек пришли на прощание с Александром Трипутенем в Омске.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Несколько десятков человек пришли на прощание с 20-летним студентом Александром Трипутенем в Омске, которого убили на пустыре, передает корреспондент РИА Новости.
Мать 20-летнего студента-историка сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские на пустыре около Сыропятского тракта в Омске нашли тело молодого человека с ножевыми ранениями. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Рассматриваются несколько версий, основная - личные неприязненные отношения.
Церемония прощания началась в траурном зале в Омске. Пришли несколько десятков человек - родные и близкие Александра Трипутеня, а также его одногруппники из университета и друзья. Похороны пройдут на кладбище в поселке Береговой в Омске.
По версии следствия, подозреваемые специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете. Шесть фигурантов арестованы.