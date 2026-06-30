Десятки человек пришли проститься с убитым омским студентом

ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Несколько десятков человек пришли на прощание с 20-летним студентом Александром Трипутенем в Омске, которого убили на пустыре, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания началась в траурном зале в Омске. Пришли несколько десятков человек - родные и близкие Александра Трипутеня, а также его одногруппники из университета и друзья. Похороны пройдут на кладбище в поселке Береговой в Омске.