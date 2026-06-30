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Десятки человек пришли проститься с убитым омским студентом - РИА Новости, 30.06.2026
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11:40 30.06.2026
Десятки человек пришли проститься с убитым омским студентом

Десятки человек пришли проститься с убитым студентом Александром Трипутенем

© Фото : соцсетиАлександр Трипутень
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Александр Трипутень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске на пустыре около Сыропятского тракта нашли тело 20-летнего студента-историка Александра Трипутеня с ножевыми ранениями.
  • Оперативники задержали семь человек в возрасте 22–24 лет, среди которых две девушки; основная версия — личные неприязненные отношения.
  • Несколько десятков человек пришли на прощание с Александром Трипутенем в Омске.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Несколько десятков человек пришли на прощание с 20-летним студентом Александром Трипутенем в Омске, которого убили на пустыре, передает корреспондент РИА Новости.
Мать 20-летнего студента-историка сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские на пустыре около Сыропятского тракта в Омске нашли тело молодого человека с ножевыми ранениями. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Рассматриваются несколько версий, основная - личные неприязненные отношения.
Церемония прощания началась в траурном зале в Омске. Пришли несколько десятков человек - родные и близкие Александра Трипутеня, а также его одногруппники из университета и друзья. Похороны пройдут на кладбище в поселке Береговой в Омске.
По версии следствия, подозреваемые специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете. Шесть фигурантов арестованы.
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