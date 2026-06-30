В Кузбассе начали проверку после ДТП с участием автобуса и грузовика

КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура города Мариинска Кемеровской области начала проверку после ДТП с участием автобуса и грузовика, при котором 1 человек погиб, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, 1 человек погиб, еще 10 пострадали. В пресс-службе полицейского главка уточнили, что по предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику.