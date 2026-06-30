В Кузбассе начали проверку после ДТП с участием автобуса и грузовика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мариинском округе Кузбасса рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 1 человек погиб, еще 10 пострадали.
- Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом.
- Надзорное ведомство контролирует результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура города Мариинска Кемеровской области начала проверку после ДТП с участием автобуса и грузовика, при котором 1 человек погиб, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, 1 человек погиб, еще 10 пострадали. В пресс-службе полицейского главка уточнили, что по предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику.
"На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Мариинска Константин Шаклеин, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в прокуратуре Кузбасса.
Кроме того, надзорное ведомство контролирует результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).