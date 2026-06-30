Эксперт рассказал о преимуществах кисломолочных продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ При приготовлении кисломолочного продукта часть белков расщепляется, а количество лактозы уменьшается, что облегчает усвоение продукта организмом.

Пробиотические кисломолочные продукты содержат специальные пробиотические бактерии, которые при попадании в организм человека способны сохранять жизнеспособность и оказывать положительное влияние на здоровье.

Специалисты рекомендуют регулярно включать кисломолочные продукты в рацион как часть сбалансированного питания взрослого человека.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Часть белков расщепляется при приготовлении кисломолочного продукта, а лактозы становится меньше, что позволяет продукту легче усваиваться в организме, рассказала РИА Новости директор по связям с медицинской общественностью компании "Логика молока" Ольга Волкова.

"Во время сквашивания часть белков расщепляется, а молочного сахара – лактозы – становится меньше. Благодаря этому кисломолочные продукты легче усваиваются организмом. Кроме того, кальций переходит в более биодоступную форму, что облегчает его усвоение", - сказала Волкова

Волкова подчеркнула, что кисломолочные продукты несут пользу молока, но в более легко усваиваемой форме.

Помимо этого, отдельную категорию составляют пробиотические кисломолочные продукты. Они также являются кисломолочными и сохраняют все их преимущества. Однако, помимо традиционных заквасочных микроорганизмов, в них содержатся специальные пробиотические бактерии.

"Это живые микроорганизмы, которые при попадании в организм человека в достаточном количестве способны сохранять жизнеспособность, достигать кишечника и оказывать положительное влияние на здоровье", - пояснила Волкова.

Эксперт обратила внимание на то, что несмотря на различия в технологиях производства и составе, все кисломолочные продукты объединяет одно свойство: они помогают обеспечивать организм белком, кальцием и другими полезными веществами.