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Эксперт рассказал о преимуществах кисломолочных продуктов - РИА Новости, 30.06.2026
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05:24 30.06.2026
Эксперт рассказал о преимуществах кисломолочных продуктов

Волкова: кисломолочный продукт лучше усваивается организмом

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция на витрине
Молочная продукция на витрине - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молочная продукция на витрине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При приготовлении кисломолочного продукта часть белков расщепляется, а количество лактозы уменьшается, что облегчает усвоение продукта организмом.
  • Пробиотические кисломолочные продукты содержат специальные пробиотические бактерии, которые при попадании в организм человека способны сохранять жизнеспособность и оказывать положительное влияние на здоровье.
  • Специалисты рекомендуют регулярно включать кисломолочные продукты в рацион как часть сбалансированного питания взрослого человека.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Часть белков расщепляется при приготовлении кисломолочного продукта, а лактозы становится меньше, что позволяет продукту легче усваиваться в организме, рассказала РИА Новости директор по связям с медицинской общественностью компании "Логика молока" Ольга Волкова.
"Во время сквашивания часть белков расщепляется, а молочного сахара – лактозы – становится меньше. Благодаря этому кисломолочные продукты легче усваиваются организмом. Кроме того, кальций переходит в более биодоступную форму, что облегчает его усвоение", - сказала Волкова.
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Волкова подчеркнула, что кисломолочные продукты несут пользу молока, но в более легко усваиваемой форме.
Помимо этого, отдельную категорию составляют пробиотические кисломолочные продукты. Они также являются кисломолочными и сохраняют все их преимущества. Однако, помимо традиционных заквасочных микроорганизмов, в них содержатся специальные пробиотические бактерии.
"Это живые микроорганизмы, которые при попадании в организм человека в достаточном количестве способны сохранять жизнеспособность, достигать кишечника и оказывать положительное влияние на здоровье", - пояснила Волкова.
Эксперт обратила внимание на то, что несмотря на различия в технологиях производства и составе, все кисломолочные продукты объединяет одно свойство: они помогают обеспечивать организм белком, кальцием и другими полезными веществами.
"Поэтому специалисты рекомендуют регулярно включать их в рацион, делая частью сбалансированного питания взрослого человека", - заключила Волкова.
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