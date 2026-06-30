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Россия в 2026 году нарастила экспорт аграрной продукции, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.06.2026
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06:57 30.06.2026
Россия в 2026 году нарастила экспорт аграрной продукции, заявил Патрушев

Патрушев: Россия в 2026 году нарастила экспорт аграрной продукции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объемы поставок аграрной продукции Россией за рубеж растут ежегодно.
  • В 2026 году показатели экспорта лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объемы поставок аграрной продукции Россией за рубеж растут ежегодно, в 2026 году показатели экспорта лучше прошлогодних, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"У нас 160 стран - это потребители нашей аграрной продукции. Мы с каждым годом увеличиваем это количество стран. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном выражении", - сказал Патрушев.
"Пока мы идем лучше прошлого года по экспорту", - добавил он, отвечая на вопрос, насколько РФ планирует наращивать экспорта.
Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых.
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