Россия в 2026 году нарастила экспорт аграрной продукции, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объемы поставок аграрной продукции Россией за рубеж растут ежегодно.
- В 2026 году показатели экспорта лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объемы поставок аграрной продукции Россией за рубеж растут ежегодно, в 2026 году показатели экспорта лучше прошлогодних, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"У нас 160 стран - это потребители нашей аграрной продукции. Мы с каждым годом увеличиваем это количество стран. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном выражении", - сказал Патрушев.
"Пока мы идем лучше прошлого года по экспорту", - добавил он, отвечая на вопрос, насколько РФ планирует наращивать экспорта.
Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых.