Россия в 2026 году нарастила экспорт аграрной продукции, заявил Патрушев

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объемы поставок аграрной продукции Россией за рубеж растут ежегодно, в 2026 году показатели экспорта лучше прошлогодних, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых.