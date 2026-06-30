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В России предложили разработать ГОСТ использования ИИ в детской продукции - РИА Новости, 30.06.2026
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03:36 30.06.2026
В России предложили разработать ГОСТ использования ИИ в детской продукции

РИА Новости: в РФ могут разработать ГОСТ использования ИИ в детской продукции

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фонд мира предложил разработать и внедрить в РФ единый национальный стандарт использования искусственного интеллекта в детской продукции.
  • Фонд обеспокоен использованием технологий несанкционированного сбора персональных данных, распространением дипфейков, ложной информации и продвижением запрещенных и несоответствующих возрасту нарративов в детской продукции с ИИ.
  • Российский фонд мира попросил Минцифры рассмотреть возможность использования преимущественно отечественных моделей ИИ при создании продукции для несовершеннолетних.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский фонд мира предложил разработать и внедрить в РФ единый национальный стандарт использования искусственного интеллекта в детской продукции, соответствующее обращение фонда в Минцифры РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева отметила, что искусственный интеллект повсеместно используется в информационном поле и в разнообразном торговом ассортименте, в том числе в зарубежных игровых товарах для детей с самого раннего возраста.
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"Эксперты мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира предлагают с участием широкой общественности рассмотреть возможность разработки и внедрения в России единого национального стандарта использования ИИ в детской продукции", - говорится в тексте письма.
Речь идет прежде всего о гаджетах, консолях, "умных" колонках, смарт-часах и устройствах для развития и дополнительного образования детей, в том числе об интерактивных игрушках в виде любимых персонажей ребенка.
Особую озабоченность, по мнению фонда, вызывают технологии несанкционированного сбора персональных данных, в том числе образцов голоса и геолокации, а также распространение дипфейков, ложной информации и продвижение запрещенных и несоответствующих возрасту нарративов.
Российский фонд мира попросил Минцифры рассмотреть возможность использования преимущественно отечественных моделей ИИ при создании продукции для несовершеннолетних.
"Уверены, что разработка актуального законодательства о защите детства и молодежи в условиях гибридных цивилизационных конфликтов и экономической конкуренции различных производителей детских товаров - одна из актуальных задач государства", - отметила Сутормина в письме.
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