В России предложили разработать ГОСТ использования ИИ в детской продукции

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский фонд мира предложил разработать и внедрить в РФ единый национальный стандарт использования искусственного интеллекта в детской продукции.

Фонд обеспокоен использованием технологий несанкционированного сбора персональных данных, распространением дипфейков, ложной информации и продвижением запрещенных и несоответствующих возрасту нарративов в детской продукции с ИИ.

Российский фонд мира попросил Минцифры рассмотреть возможность использования преимущественно отечественных моделей ИИ при создании продукции для несовершеннолетних.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский фонд мира предложил разработать и внедрить в РФ единый национальный стандарт использования искусственного интеллекта в детской продукции, соответствующее обращение фонда в Минцифры РФ есть в распоряжении РИА Новости.

Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина в письме на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева отметила, что искусственный интеллект повсеместно используется в информационном поле и в разнообразном торговом ассортименте, в том числе в зарубежных игровых товарах для детей с самого раннего возраста.

"Эксперты мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира предлагают с участием широкой общественности рассмотреть возможность разработки и внедрения в России единого национального стандарта использования ИИ в детской продукции", - говорится в тексте письма.

Речь идет прежде всего о гаджетах, консолях, "умных" колонках, смарт-часах и устройствах для развития и дополнительного образования детей, в том числе об интерактивных игрушках в виде любимых персонажей ребенка.

Особую озабоченность, по мнению фонда, вызывают технологии несанкционированного сбора персональных данных, в том числе образцов голоса и геолокации, а также распространение дипфейков, ложной информации и продвижение запрещенных и несоответствующих возрасту нарративов.

Российский фонд мира попросил Минцифры рассмотреть возможность использования преимущественно отечественных моделей ИИ при создании продукции для несовершеннолетних.