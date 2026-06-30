Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске. Архивное фото

Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске

Одной из причин убийства омского студента мог быть финансовый конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ Студента-историка, тело которого с ножевыми ранениями нашли на пустыре в Омске, могли убить из-за финансовых разногласий.

Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство.

ОМСК, 30 июн — РИА Новости. Омского студента могли убить из-за финансовых разногласий, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.

"Рассматривается в том числе и версия с финансовым конфликтом. Но основная версия — личные неприязненные отношения", — сказали в пресс-службе ведомства.

Мать 20-летнего студента-историка сообщила о пропаже сына 21 июня. Его тело с ножевыми ранениями нашли пять дней спустя на пустыре около Сыропятского тракта. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки.

По информации региональной прокуратуры, подозреваемые специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все участники познакомились в интернете.

Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство.