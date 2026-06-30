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Одной из причин убийства омского студента мог быть финансовый конфликт - РИА Новости, 30.06.2026
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07:00 30.06.2026 (обновлено: 09:36 30.06.2026)
Одной из причин убийства омского студента мог быть финансовый конфликт

СК: одной из причин убийства омского студента мог быть финансовый конфликт

© Фото : СУ СК России по Омской областиИзбрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : СУ СК России по Омской области
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студента-историка, тело которого с ножевыми ранениями нашли на пустыре в Омске, могли убить из-за финансовых разногласий.
  • Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство.
ОМСК, 30 июн — РИА Новости. Омского студента могли убить из-за финансовых разногласий, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"Рассматривается в том числе и версия с финансовым конфликтом. Но основная версия — личные неприязненные отношения", — сказали в пресс-службе ведомства.
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Мать 20-летнего студента-историка сообщила о пропаже сына 21 июня. Его тело с ножевыми ранениями нашли пять дней спустя на пустыре около Сыропятского тракта. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки.
По информации региональной прокуратуры, подозреваемые специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все участники познакомились в интернете.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство.
Четверых подозреваемых арестовали на два месяца, двое ожидают суда. Расследование продолжается.
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