Источник назвал причину смерти чемпиона ОИ Дмитриева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни.
- Причиной смерти Артура Дмитриева стал инсульт.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался от инсульта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
"Артур Дмитриев перенес инсульт, который стал причиной смерти", - сказал собеседник агентства.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.