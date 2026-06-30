Источник назвал причину смерти чемпиона ОИ Дмитриева

Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни.

Причиной смерти Артура Дмитриева стал инсульт.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался от инсульта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.

"Артур Дмитриев перенес инсульт, который стал причиной смерти", - сказал собеседник агентства.