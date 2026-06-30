Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям под Саратовом

ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям на трассе под Саратовом, сообщило региональное ГУМВД.

По данным ведомства, накануне троих мужчин 34, 38 и 60 лет госпитализировали в Калининскую больницу с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы во время ссоры с 41-летним ранее неоднократно судимым жителем саратовского Калининска. Конфликт произошел на автодороге в пригороде. Фигурант, предположительно, стрелял в мужчин из охотничьего ружья.