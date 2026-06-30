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Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям под Саратовом - РИА Новости, 30.06.2026
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15:45 30.06.2026
Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям под Саратовом

Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям на трассе под Саратовом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям на трассе под Саратовом.
  • Трое мужчин 34, 38 и 60 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями после ссоры с 41-летним ранее судимым жителем Калининска.
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе по людям на трассе под Саратовом, сообщило региональное ГУМВД.
По данным ведомства, накануне троих мужчин 34, 38 и 60 лет госпитализировали в Калининскую больницу с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что пострадавшие получили травмы во время ссоры с 41-летним ранее неоднократно судимым жителем саратовского Калининска. Конфликт произошел на автодороге в пригороде. Фигурант, предположительно, стрелял в мужчин из охотничьего ружья.
"Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
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