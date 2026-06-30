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Политблок "Победа" назвал решение КС Молдавии давлением на оппозицию - РИА Новости, 30.06.2026
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16:41 30.06.2026
Политблок "Победа" назвал решение КС Молдавии давлением на оппозицию

Блок "Победа" назвал решение КС Молдавии по роспуску партий давлением

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Молдавии отклонил жалобы трех оппозиционных партий, которые оспаривали нормы закона о политических партиях.
  • Политблок «Победа» назвал решение Конституционного суда очередным подтверждением того, что власти страны усиливают давление на оппозицию.
  • Апелляционная палата Кишинева приостановила деятельность трех партий до окончательного судебного разбирательства по иску Минюста.
КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политблок "Победа" назвал решение конституционного суда по жалобам трех партий очередным подтверждением того, что власти страны усиливают давление на оппозицию, соответствующее заявление опубликовано пресс-службой блока.
Ранее Конституционный суд Молдавии отклонил жалобы трех оппозиционных партий, которые оспаривали нормы закона о политических партиях, применяемые властями для их возможного роспуска.
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"Блок "Победа" считает решение Конституционного суда, фактически разрешившее ограничивать оппозицию, очередным подтверждением банкротства политики партии "Действие и солидарность" (ПДС). Растеряв доверие граждан, провалив обещанные реформы и погрязнув в скандалах, все, на что сегодня способна власть, это закручивать гайки", - говорится в сообщении.
В блоке утверждают, что партия власти вместо выполнения предвыборных обещаний усиливает политический контроль и ищет способы устранять конкурентов с помощью размытых формулировок закона.
В оппозиционном политблоке отмечают, что действующая власть не смогла обеспечить обещанные реформы, экономический рост и независимость институтов.
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В августе 2025 года апелляционная палата Кишинева по иску минюста приостановила деятельность трех партий до окончательного судебного разбирательства. Власти обвинили эти политсилы в том, что они фактически являются продолжением запрещённой партии "Шор".
В Молдавии в 2023 году была признана неконституционной партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, который на данный момент является лидером оппозиционного молдавского блока "Победа". Когда КС принял решение о запрете партии "Шор", руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер этой партии Шор тогда настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. В начале 2024 года партия "Шор" была исключена из Государственного реестра юридических лиц. Законодательство Молдавии запрещает создание или использование политического формирования для продолжения деятельности запрещенной партии.️
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