Политблок "Победа" назвал решение КС Молдавии давлением на оппозицию

"Блок "Победа" считает решение Конституционного суда, фактически разрешившее ограничивать оппозицию, очередным подтверждением банкротства политики партии "Действие и солидарность" (ПДС). Растеряв доверие граждан, провалив обещанные реформы и погрязнув в скандалах, все, на что сегодня способна власть, это закручивать гайки", - говорится в сообщении.

В Молдавии в 2023 году была признана неконституционной партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, который на данный момент является лидером оппозиционного молдавского блока "Победа". Когда КС принял решение о запрете партии "Шор", руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер этой партии Шор тогда настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. В начале 2024 года партия "Шор" была исключена из Государственного реестра юридических лиц. Законодательство Молдавии запрещает создание или использование политического формирования для продолжения деятельности запрещенной партии.️