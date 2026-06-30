СМИ назвали имя олигарха, пострадавшего при взрыве в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Монако произошел мощный взрыв.
- По сообщению украинского портала «Новости.Live», вероятно, совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Монако, где произошел мощный взрыв, вероятно, совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, утверждает украинский портал "Новости. Live" со ссылкой на источники.
Ранее газета Figaro сообщила, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако.
"В Монако, вероятно, произошло покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева", - говорится в сообщении.
Ранее государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедший в Монако взрыв, вероятно, стал первым терактом в истории княжества.