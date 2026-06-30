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Юрист рассказал, как защитить права покупателя при покупках в соцсетях - РИА Новости, 30.06.2026
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03:18 30.06.2026 (обновлено: 03:39 30.06.2026)
Юрист рассказал, как защитить права покупателя при покупках в соцсетях

Юрист Хаминский предостерег от покупок у частных лиц через соцсети и мессенджеры

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчина со смартфоном в руке
Мужчина со смартфоном в руке - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупки через соцсети и мессенджеры несут скрытые риски, так как сделки между частными лицами не регулируются законом о защите прав потребителей.
  • Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, советует покупать только у официальных продавцов — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
  • Перед заказом необходимо изучить реквизиты продавца, убедиться в наличии оферты и кассового чека, уточнить условия возврата, а при возникновении проблем — сохранить доказательства и обратиться в суд.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Покупки через соцсети и мессенджеры несут скрытые риски, так как сделки между частными лицами не регулируются законом о защите прав потребителей. О том, как не стать жертвой, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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"Ключевой момент при покупке в соцсетях — это статус продавца. Если товар предлагает частное лицо, а оплату необходимо перевести на его личную банковскую карту, риски крайне высоки. Вернуть деньги или обменять покупку будет практически невозможно", — предупредил юрист.
Хаминский советует покупать только у официальных продавцов — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Перед заказом стоит изучить реквизиты, убедиться в наличии оферты и кассового чека, уточнить условия возврата. При оплаченном, но не полученном товаре нужно сохранить переписку, скриншоты и платежные документы, направить продавцу претензию, а при отказе — обратиться в суд.
В случае с некачественным товаром покупатель вправе требовать возврата денег или замены. Если продавец исчез, доказательства и обращение в суд помогут защитить свои права. Основная гарантия — осознанный выбор продавца и внимательное отношение к условиям сделки.
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