Юрист рассказал, как защитить права покупателя при покупках в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покупки через соцсети и мессенджеры несут скрытые риски, так как сделки между частными лицами не регулируются законом о защите прав потребителей.
- Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, советует покупать только у официальных продавцов — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
- Перед заказом необходимо изучить реквизиты продавца, убедиться в наличии оферты и кассового чека, уточнить условия возврата, а при возникновении проблем — сохранить доказательства и обратиться в суд.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Покупки через соцсети и мессенджеры несут скрытые риски, так как сделки между частными лицами не регулируются законом о защите прав потребителей. О том, как не стать жертвой, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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"Ключевой момент при покупке в соцсетях — это статус продавца. Если товар предлагает частное лицо, а оплату необходимо перевести на его личную банковскую карту, риски крайне высоки. Вернуть деньги или обменять покупку будет практически невозможно", — предупредил юрист.
Хаминский советует покупать только у официальных продавцов — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Перед заказом стоит изучить реквизиты, убедиться в наличии оферты и кассового чека, уточнить условия возврата. При оплаченном, но не полученном товаре нужно сохранить переписку, скриншоты и платежные документы, направить продавцу претензию, а при отказе — обратиться в суд.
В случае с некачественным товаром покупатель вправе требовать возврата денег или замены. Если продавец исчез, доказательства и обращение в суд помогут защитить свои права. Основная гарантия — осознанный выбор продавца и внимательное отношение к условиям сделки.
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