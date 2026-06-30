Юрист рассказал, как защитить права покупателя при покупках в соцсетях

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"Ключевой момент при покупке в соцсетях — это статус продавца. Если товар предлагает частное лицо, а оплату необходимо перевести на его личную банковскую карту, риски крайне высоки. Вернуть деньги или обменять покупку будет практически невозможно", — предупредил юрист.