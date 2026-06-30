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Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,5 тысячи звонков - РИА Новости, 30.06.2026
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Новости Подмосковья
 
11:37 30.06.2026
Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,5 тысячи звонков

Подмосковные операторы горячей линии паллиативной помощи приняли 5,5 тыс звонков

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПаллиативная служба Московской области
Паллиативная служба Московской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Паллиативная служба Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи звонков приняли подмосковные операторы горячей линии по паллиативной помощи с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной линией. Там консультируют паллиативных пациентов и их родственников.
"Работа с паллиативными пациентами предполагает повышенное внимание к состоянию не только самих больных, но и их родственников", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также рассказал, что в Подмосковье для этой цели создана многоуровневая система поддержки: функционируют специализированные отделения, действуют выездные службы ухода, организованы школы для родственников, где передают необходимые практические навыки.
Круглосуточная горячая линия объединяет все эти направления, позволяя не только получить оперативную консультацию, но и госпитализировать пациента при необходимости.
"Всего с начала года операторы горячей линии обработали почти 5,5 тысячи звонков", — подчеркнул Забелин.
 
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