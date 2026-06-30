Горячая линия по паллиативной помощи Подмосковья приняла 5,5 тысячи звонков

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи звонков приняли подмосковные операторы горячей линии по паллиативной помощи с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной линией. Там консультируют паллиативных пациентов и их родственников.

"Работа с паллиативными пациентами предполагает повышенное внимание к состоянию не только самих больных, но и их родственников", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства также рассказал, что в Подмосковье для этой цели создана многоуровневая система поддержки: функционируют специализированные отделения, действуют выездные службы ухода, организованы школы для родственников, где передают необходимые практические навыки.

Круглосуточная горячая линия объединяет все эти направления, позволяя не только получить оперативную консультацию, но и госпитализировать пациента при необходимости.