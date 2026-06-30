В Подмосковье задержали мужчину, создававшего каналы связи для мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ В Подмосковье полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который создавал каналы связи для телефонных мошенников.

Злоумышленник устанавливал и подключал устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связь, что позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который создавал каналы связи для телефонных мошенников в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

"Оперативники уголовного розыска УМВД России по г.о. Домодедово совместно с сотрудниками 6-го отдела БТСМ ГУ МВД России по Московской области задержали 19-летнего местного жителя, который создавал каналы связи для телефонных мошенников", - приводятся слова Петровой в канале подмосковного главка МВД РФ на платформе " Макс ".

Она добавила, что, по предварительным данным, злоумышленник в апреле нашел подработку в одном из мессенджеров - по указанию кураторов он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связь, что позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование находилось в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья.

Полицейские задержали правонарушителя. В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли сим-карты различных операторов связи, банковские карты и четыре многоканальных сим-бокса, которые использовались мошенниками для совершения звонков. Также сотрудники полиции установили квартиры в Ногинске и Балашихе, где находилось еще восемь GSM-шлюзов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Он заключен под стражу.