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В Подмосковье задержали мужчину, создававшего каналы связи для мошенников - РИА Новости, 30.06.2026
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08:29 30.06.2026
В Подмосковье задержали мужчину, создававшего каналы связи для мошенников

МВД: в Подмосковье задержали создателя каналов связи для телефонных мошенников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который создавал каналы связи для телефонных мошенников.
  • Злоумышленник устанавливал и подключал устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связь, что позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который создавал каналы связи для телефонных мошенников в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"Оперативники уголовного розыска УМВД России по г.о. Домодедово совместно с сотрудниками 6-го отдела БТСМ ГУ МВД России по Московской области задержали 19-летнего местного жителя, который создавал каналы связи для телефонных мошенников", - приводятся слова Петровой в канале подмосковного главка МВД РФ на платформе "Макс".
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Она добавила, что, по предварительным данным, злоумышленник в апреле нашел подработку в одном из мессенджеров - по указанию кураторов он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связь, что позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование находилось в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья.
Полицейские задержали правонарушителя. В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли сим-карты различных операторов связи, банковские карты и четыре многоканальных сим-бокса, которые использовались мошенниками для совершения звонков. Также сотрудники полиции установили квартиры в Ногинске и Балашихе, где находилось еще восемь GSM-шлюзов.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Он заключен под стражу.
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"Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили более 2,5 миллионов рублей у жителя г. Санкт-Петербург", - заключила Петрова.
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