Меры поддержки бойцов СВО расширили в Ярославской области

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Ярославской области расширили меры поддержки участников СВО и членов их семей: в закон о бесплатном предоставлении земли были внесены поправки, предложенные губернатором региона Михаилом Евраевым, сообщает пресс-служба регправительства.

Изменения в законодательстве поддержала Ярославская областная дума.

"Приняты поправки в закон о бесплатном предоставлении земли. Теперь право на участок получают не только совершеннолетние, но и несовершеннолетние дети военнослужащих. Также почти вдвое сокращены сроки рассмотрения заявлений для участников СВО – с 30 до 16 календарных дней. Расширение льгот сделает помощь более доступной и оперативной для семей наших защитников", – сообщил Евраев, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Подать документы можно через любой МФЦ или онлайн через портал "Госуслуги".

Как отметила министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, закон действует в регионе с 2024 года. За это время земельные участки уже оформили 77 человек.

В Ярославской области по инициативе главы региона реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Для них предусмотрены льготы на газификацию, устройство детей в детские сады и школы в приоритетном порядке и обеспечение бесплатным питанием, выделение земельных участков, освобождение от транспортного налога и другие виды помощи.

Для бойцов организованы медицинская и социальная реабилитация, помощь с трудоустройством, реализуется программа адаптивного спорта "Сильные духом – 76". Участники СВО и их близкие могут бесплатно посещать учреждения культуры.

Реализуется программа подготовки управленческих кадров из числа ветеранов "Герои Ярославии". Часть из них уже трудоустроены и продолжают работать в гражданском секторе. Особо отличившихся участников СВО отмечают региональной медалью "Честь и слава".