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Меры поддержки бойцов СВО расширили в Ярославской области - РИА Новости, 30.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:25 30.06.2026
Меры поддержки бойцов СВО расширили в Ярославской области

В Ярославской области внесли изменения в закон о предоставлении земли бойцам СВО

© Фото : правительство Ярославской областиМеры поддержки бойцов СВО расширили в Ярославской области
Меры поддержки бойцов СВО расширили в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : правительство Ярославской области
Меры поддержки бойцов СВО расширили в Ярославской области
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Ярославской области расширили меры поддержки участников СВО и членов их семей: в закон о бесплатном предоставлении земли были внесены поправки, предложенные губернатором региона Михаилом Евраевым, сообщает пресс-служба регправительства.
Изменения в законодательстве поддержала Ярославская областная дума.
"Приняты поправки в закон о бесплатном предоставлении земли. Теперь право на участок получают не только совершеннолетние, но и несовершеннолетние дети военнослужащих. Также почти вдвое сокращены сроки рассмотрения заявлений для участников СВО – с 30 до 16 календарных дней. Расширение льгот сделает помощь более доступной и оперативной для семей наших защитников", – сообщил Евраев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Подать документы можно через любой МФЦ или онлайн через портал "Госуслуги".
Как отметила министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, закон действует в регионе с 2024 года. За это время земельные участки уже оформили 77 человек.
В Ярославской области по инициативе главы региона реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Для них предусмотрены льготы на газификацию, устройство детей в детские сады и школы в приоритетном порядке и обеспечение бесплатным питанием, выделение земельных участков, освобождение от транспортного налога и другие виды помощи.
Для бойцов организованы медицинская и социальная реабилитация, помощь с трудоустройством, реализуется программа адаптивного спорта "Сильные духом – 76". Участники СВО и их близкие могут бесплатно посещать учреждения культуры.
Реализуется программа подготовки управленческих кадров из числа ветеранов "Герои Ярославии". Часть из них уже трудоустроены и продолжают работать в гражданском секторе. Особо отличившихся участников СВО отмечают региональной медалью "Честь и слава".
Также в регионе работает филиал государственного фонда "Защитники Отечества", где в режиме одного окна ветераны СВО получают адресную юридическую, медицинскую и психологическую помощь, содействие в решении бытовых вопросов.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная ДумаподдержкаСВО
 
 
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