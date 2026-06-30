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Плющенко высказался о допуске российских фигуристов в ISU - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание
 
12:38 30.06.2026
Плющенко высказался о допуске российских фигуристов в ISU

Плющенко: российским фигуристам надо быть на две головы выше иностранцев в ISU

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕвгений Коростелев
Евгений Коростелев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российским фигуристам нужно быть сильно лучше иностранных конкурентов, чтобы избежать проблем с судейством на международных соревнованиях.
  • ISU допустил российских спортсменов до соревнований начиная с сезона 2026/27 в нейтральном статусе.
  • Евгений Плющенко поздравил президента Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе и всю федерацию с допуском российских спортсменов до международных соревнований.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристы должны быть готовы сильно лучше иностранных конкурентов на международных соревнованиях, иначе возникнут проблемы с судейством, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
ISU допустил российских спортсменов до соревнований начиная с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"Всех поздравляем! И главное - поздравляем нашего президента федерации Антона Тариэльевича Сихарулидзе, он проделал огромнейшую работу. И всю федерацию, конечно же, тоже. У нас всегда есть заряженность на результат, все мы очень счастливы. Сейчас тяжело делать какие-то выводы, потому что критерии обозначены абстрактно. Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать четкие выводы. Но все равно мы очень рады!" - сказал Плющенко.
"Будет ли трудно возвращаться в плане судейства? Я всегда говорю: надо быть на две головы выше. Не в росте, а в катании! Если на две головы кататься лучше, тогда, конечно, этого хватит. Если будем выступать вровень с фигуристами из других стран, нам будет тяжело", - добавил специалист.
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