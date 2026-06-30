Суд в Петербурге выселил из квартиры корги

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшая супруга хозяина собаки породы корги обратилась в суд с просьбой об удалении питомца из квартиры, ссылаясь на аллергию.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о запрете содержать собаку в квартире.

Хозяин отдал собаку знакомым после назначения исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Собаке породы корги пришлось сменить место жительства по решению суда в Петербурге из-за претензий бывшей супруги хозяина животного, которая заявила, что у нее аллергия, сообщила пресс-служба городского главка Федеральной службы судебных приставов.

Решение вынес Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Хозяину пришлось отдать питомца своим знакомым из-за претензий бывшей супруги. Необычное судебное решение поступило на исполнение судебным приставам, им предстояло поставить точку в семейном споре между бывшими супругами.

"В квартире, которая в равных долях принадлежит экс-супругам, проживала собака породы корги. Женщина обратилась в суд, пожаловалась на наличие аллергии на шерсть собаки и просила суд удалить питомца из спорного жилья, хотя и не проживала в нем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший супруг пытался доказать, что это месть бывшей жены из-за раздела имущества. В итоге районный суд все же принял решение о запрете содержать собаку в квартире, постановив удалить ее из жилья.