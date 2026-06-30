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Суд в Петербурге выселил из квартиры корги - РИА Новости, 30.06.2026
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16:33 30.06.2026 (обновлено: 19:55 30.06.2026)
Суд в Петербурге выселил из квартиры корги

Суд в Петербурге выселил из квартиры корги из-за претензий экс-супруги хозяина

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая супруга хозяина собаки породы корги обратилась в суд с просьбой об удалении питомца из квартиры, ссылаясь на аллергию.
  • Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о запрете содержать собаку в квартире.
  • Хозяин отдал собаку знакомым после назначения исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Собаке породы корги пришлось сменить место жительства по решению суда в Петербурге из-за претензий бывшей супруги хозяина животного, которая заявила, что у нее аллергия, сообщила пресс-служба городского главка Федеральной службы судебных приставов.
Решение вынес Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Хозяину пришлось отдать питомца своим знакомым из-за претензий бывшей супруги. Необычное судебное решение поступило на исполнение судебным приставам, им предстояло поставить точку в семейном споре между бывшими супругами.
"В квартире, которая в равных долях принадлежит экс-супругам, проживала собака породы корги. Женщина обратилась в суд, пожаловалась на наличие аллергии на шерсть собаки и просила суд удалить питомца из спорного жилья, хотя и не проживала в нем, — говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший супруг пытался доказать, что это месть бывшей жены из-за раздела имущества. В итоге районный суд все же принял решение о запрете содержать собаку в квартире, постановив удалить ее из жилья.
"Судебный пристав вызвал на прием должника и объяснил ему последствия неисполнения судебного решения. После назначения исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей мужчина принял решение отдать свою собаку знакомым, которые согласились за ней ухаживать. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением", — отметили в службе.
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