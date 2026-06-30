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Профессор рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии - РИА Новости, 30.06.2026
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03:27 30.06.2026 (обновлено: 03:30 30.06.2026)
Профессор рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

Финогенова: размер пенсии является суммой страховой и фиксированной выплаты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размер будущей пенсии можно рассчитать, умножив накопленные пенсионные баллы на их актуальную стоимость и прибавив фиксированную выплату.
  • Фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 684,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля.
  • Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии, умножив накопленные баллы на актуальную стоимость одного такого балла и прибавив к результату фиксированную выплату, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Страховая пенсия по старости состоит из двух частей. Первая является фиксированной выплатой и гарантирована государством. Она не зависит от трудового стажа и ежегодно индексируется. В 2026 году ее размер составляет 9 684,69 рубля.
"Вторая часть выплаты - страховая - напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию", - пояснила Финогенова.
Экономист уточнила, что в 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля. Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.
По словам эксперта, итоговый размер выплат во многом зависит от уровня официального дохода в течение всей жизни и объема страховых взносов, которые работодатель перечисляет с официальной зарплаты.
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