Профессор рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Размер будущей пенсии можно рассчитать, умножив накопленные пенсионные баллы на их актуальную стоимость и прибавив фиксированную выплату.

Фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 684,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля.

Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии, умножив накопленные баллы на актуальную стоимость одного такого балла и прибавив к результату фиксированную выплату, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей. Первая является фиксированной выплатой и гарантирована государством. Она не зависит от трудового стажа и ежегодно индексируется. В 2026 году ее размер составляет 9 684,69 рубля.

"Вторая часть выплаты - страховая - напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию", - пояснила Финогенова

Экономист уточнила, что в 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля. Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.