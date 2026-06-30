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Средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,6 тысячи рублей - РИА Новости, 30.06.2026
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00:56 30.06.2026
Средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,6 тысячи рублей

РИА Новости: средняя пенсия работающих за год выросла на 2,6 тысячи рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии работающих граждан в России за год вырос на 2 615 рублей.
  • В мае 2026 года средняя пенсия работающих составила 23 721 рубль, а год назад — 21 106 рублей.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан за год вырос примерно на 2,6 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия работающих в России за год выросла на 2 615 рублей. В мае 2026 года пенсионеры в среднем получали 23 721 рубль, а год назад в аналогичный период эта сумма составляла 21 106 рублей.
Средний размер пенсионного обеспечения россиян в мае этого года составил 25 399 рублей.
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