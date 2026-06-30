В Свердловской области паводки повредили более 80 домов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области из-за поднятия уровня воды в реках Заставка и Патрушиха повреждены более 80 жилых домов и 590 приусадебных участков.

К ликвидации последствий дождевого паводка привлечено более 100 человек и 25 единиц техники.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Более 80 жилых домов и 590 приусадебных участков повреждены в результате поднятия уровня воды в реках Заставка и Патрушиха в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.

В понедельник в регионе после сильных дождей вырос уровень рек. Ранее ГУМЧС сообщало о затоплении 77 жилых домов и 79 приусадебных участков.

"В результате выпадения обильных осадков на территории региона произошло поднятие уровня воды в реках Заставка и Петрушиха. От стихии пострадали 83 жилых дома и 593 приусадебных участка", - говорится в сообщении

На пострадавших территориях ведутся аварийно-восстановительные работы.

В ведомстве отметили, что в Нижнесергинском районе проведена откачка воды в порядка 40 домах при помощи 20 мотопомп. В зоне затопления, предварительно, остаются 12 домов и 54 придомовые территории. В пункте временного размещения расположены девять человек, в том числе двое детей.

"Оперативные группы продолжают работу по подсчету подтопленных участков и сбору информации", - подчеркнули в МЧС

Там также отметили, что в Горноуральском округе, по оперативной информации, затоплены 40 частных домов и более 480 приусадебных участков. В Нижнем Тагиле затопление угрожает 350 садовым участкам.