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В Свердловской области паводки повредили более 80 домов - РИА Новости, 30.06.2026
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17:21 30.06.2026 (обновлено: 18:10 30.06.2026)
В Свердловской области паводки повредили более 80 домов

В Свердловской области паводки повредили более 80 домов и 590 участков

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области из-за поднятия уровня воды в реках Заставка и Патрушиха повреждены более 80 жилых домов и 590 приусадебных участков.
  • К ликвидации последствий дождевого паводка привлечено более 100 человек и 25 единиц техники.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Более 80 жилых домов и 590 приусадебных участков повреждены в результате поднятия уровня воды в реках Заставка и Патрушиха в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.
В понедельник в регионе после сильных дождей вырос уровень рек. Ранее ГУМЧС сообщало о затоплении 77 жилых домов и 79 приусадебных участков.
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"В результате выпадения обильных осадков на территории региона произошло поднятие уровня воды в реках Заставка и Петрушиха. От стихии пострадали 83 жилых дома и 593 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
На пострадавших территориях ведутся аварийно-восстановительные работы.
В ведомстве отметили, что в Нижнесергинском районе проведена откачка воды в порядка 40 домах при помощи 20 мотопомп. В зоне затопления, предварительно, остаются 12 домов и 54 придомовые территории. В пункте временного размещения расположены девять человек, в том числе двое детей.
"Оперативные группы продолжают работу по подсчету подтопленных участков и сбору информации", - подчеркнули в МЧС.
Там также отметили, что в Горноуральском округе, по оперативной информации, затоплены 40 частных домов и более 480 приусадебных участков. В Нижнем Тагиле затопление угрожает 350 садовым участкам.
"Всего к ликвидации последствий дождевого паводка привлечено более 100 человек и 25 единиц техники. В регионе продолжает действовать предупреждение о непогоде", - отметили в МЧС.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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