В Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В муниципальном округе Горноуральский Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в водоемах после сильных осадков.
- В селе Николо-Павловское организован оперативный штаб, ситуация остается на контроле администрации и всех оперативных служб.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением воды в водоемах из-за сильных осадков введен в муниципальном округе Горноуральский Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации округа.
В понедельник в регионе в результате сильных дождей прошел паводок, пострадали несколько населенных пунктов.
"На территории МО Горноуральский введен режим ЧС в связи с обильными осадками, повышением уровня воды на водных объектах", - говорится в сообщении.
В селе Николо-Павловское подтоплено более тысячи участков, из которых 140 - вместе с домами. Еще в двух селах подтоплено 23 участка. Также около 250 участков затопило в трех коллективных садах, из которых эвакуированы 75 человек.
В селе Николо-Павловское организован оперативный штаб, развернуты оперативные группы администрации и спасателей.
"Ситуация остается на контроле администрации и всех оперативных служб", - подчеркнули в администрации округа.