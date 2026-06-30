В Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ В муниципальном округе Горноуральский Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в водоемах после сильных осадков.

В селе Николо-Павловское организован оперативный штаб, ситуация остается на контроле администрации и всех оперативных служб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением воды в водоемах из-за сильных осадков введен в муниципальном округе Горноуральский Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В понедельник в регионе в результате сильных дождей прошел паводок, пострадали несколько населенных пунктов.

"На территории МО Горноуральский введен режим ЧС в связи с обильными осадками, повышением уровня воды на водных объектах", - говорится в сообщении.

В селе Николо-Павловское подтоплено более тысячи участков, из которых 140 - вместе с домами. Еще в двух селах подтоплено 23 участка. Также около 250 участков затопило в трех коллективных садах, из которых эвакуированы 75 человек.

В селе Николо-Павловское организован оперативный штаб, развернуты оперативные группы администрации и спасателей.