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Пашинян обсудил с послами стран ЕС углубление партнерства - РИА Новости, 30.06.2026
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14:07 30.06.2026
Пашинян обсудил с послами стран ЕС углубление партнерства

Пашинян обсудил с послами стран ЕС дальнейшее углубление партнерства

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами стран Европейского союза и главой делегации ЕС в Ереване вопросы углубления партнерства республики с Евросоюзом.
  • На встрече были рассмотрены шаги по дальнейшему углублению партнерства Армении с Евросоюзом, включая реформы, укрепление верховенства права, экономическое взаимодействие и развитие инфраструктуры.
  • Посол Марагос поздравил Никола Пашиняна с итогами общенациональных парламентских выборов в Армении и подчеркнул готовность ЕС продолжать сотрудничество с Арменией в целях укрепления демократических ценностей.
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с послами стран Европейского союза и главой делегации ЕС в Ереване послом Василисом Марагосом вопросы углубления партнерства республики с Евросоюзом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"На встрече были рассмотрены шаги, направленные на дальнейшее углубление партнерства Армении с Евросоюзом. Подчеркнута важность продолжения политического диалога на высоком уровне и расширения взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что были обсуждены вопросы, касающиеся повестки сотрудничества, реформ, укрепления верховенства права, экономического взаимодействия, развития инфраструктуры, энергетической устойчивости, а региональной стабильности и мира.
"Посол Марагос поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с итогами общенациональных парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня. Была подчеркнута готовность Европейского союза продолжать тесное сотрудничество с Арменией в целях укрепления демократических ценностей, стабильности и развития", - заявили в пресс-службе.
Пашинян поблагодарил Европейский союз и государства-члены за оценки и поздравления, подчеркнув важность поддержки Европейским союзом демократических процессов в Армении и продвижения повестки реформ.
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