Пашинян обсудил с послами стран ЕС углубление партнерства

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами стран Европейского союза и главой делегации ЕС в Ереване вопросы углубления партнерства республики с Евросоюзом.

На встрече были рассмотрены шаги по дальнейшему углублению партнерства Армении с Евросоюзом, включая реформы, укрепление верховенства права, экономическое взаимодействие и развитие инфраструктуры.

Посол Марагос поздравил Никола Пашиняна с итогами общенациональных парламентских выборов в Армении и подчеркнул готовность ЕС продолжать сотрудничество с Арменией в целях укрепления демократических ценностей.

ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с послами стран Европейского союза и главой делегации ЕС в Ереване послом Василисом Марагосом вопросы углубления партнерства республики с Евросоюзом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"На встрече были рассмотрены шаги, направленные на дальнейшее углубление партнерства Армении с Евросоюзом. Подчеркнута важность продолжения политического диалога на высоком уровне и расширения взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были обсуждены вопросы, касающиеся повестки сотрудничества, реформ, укрепления верховенства права, экономического взаимодействия, развития инфраструктуры, энергетической устойчивости, а региональной стабильности и мира.

"Посол Марагос поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с итогами общенациональных парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня. Была подчеркнута готовность Европейского союза продолжать тесное сотрудничество с Арменией в целях укрепления демократических ценностей, стабильности и развития", - заявили в пресс-службе.