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Безденежье и недоношенный ребенок: драма вратаря, выбившего Германию с ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
17:01 30.06.2026 (обновлено: 17:34 30.06.2026)
Безденежье и недоношенный ребенок: драма вратаря, выбившего Германию с ЧМ

Парагвай победил Германию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала чемпионата мира

© AP Photo / Petr David JosekВратарь сборной Парагвая Орландо Хиль
Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
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Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Никому не известный вратарь отправил Германию задолго до финала чемпионата мира. РИА Новости рассказывает волнующую историю Орландо Хиля, боровшегося с бедностью и пережившего драму с новорожденным сыном.

Вставай в раму или иди домой

Матч Германии и Парагвая был настоящим пожаром, а самым живучим в нем оказался 26-летний Орландо. Южноамериканцы добились серии пенальти, где Хиль дважды вышел героем. Еще пару раз немцы промазали. "Мы, безусловно, проанализировали каждого игрока и каждую деталь, касающуюся исполнителей пенальти. Слава богу, я смог отразить два удара с „точки“, - признался вратарь, который четыре года назад выдержал крутое испытание.
Хиль родился в парагвайском Сан-Лоренсо 11 июня 2000 года – в то время легендой национального футбола был великий вратарь Хосе Луис Чилаверт, ставший кумиром Орландо. Его родители не могли обеспечить сыну тренировки и сборы в престижных академиях, мальчик играл с пацанами во дворе и школе.
Вратарская позиция его не слишком привлекала - как и Чилаверту в детстве, Хилю тоже хотелось много забивать. Но конкуренция среди нападающих была выше, так что высокому 13-летнему парнишке выдвинули ультиматум: вставай в раму или иди домой. Орландо уступил тренеру и это решение стало судьбоносным.
Относительно заметным игроком Хиль стал только в 2019 году, когда получил вызов в молодежную сборную Парагвая. С тех самых времен у него остался первый международный опыт и памятная футболка. Такие реликвии игроки хранят всю жизнь, но Орландо пришлось продать ее уже три года спустя из-за сложной жизненной ситуации.
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Жена плакала и молилась

Он долго пытался закрепиться в основе и играть в высшей лиге. Но после трех турбулентных сезонов родной "Спортиво Сан-Лоренсо" вылетел в первый дивизион, потом Хиля отдали в аренду в одноименную команду в Аргентине. Он прозябал в дубле и даже там поначалу не получал игрового времени. В этот же период в личной жизни был кромешный ад – безденежье и рождение недоношенного ребенка.
Сын в реанимации, жизнь и здоровье жены под угрозой - за них борются врачи. Орландо проводит много дней в больничной палате рядом со своими любимыми людьми, держит истыканного медицинскими трубками малыша на руках. К счастью, всех удалось спасти, но счет за лечение и последующую реабилитацию был огромный.
На оплату больничных счетов и просто бытовые расходы требовались деньги, которые было неоткуда взять. Тогда-то 22-летний глава семейства и стал распродавать то немногое, что имел - мебель и технику, тренировочную одежду, бутсы. И ту самую раритетную юношескую форму. Его жена Мелисса Авалос писала в социальных сетях, что пока Орландо распродавал вещи, ей оставалось только молиться за сына в больнице и плакать.

Первое чудо - малыш Лаутаро выжил и окреп, сейчас он ничем не отличается от своих четырехлетних сверстников. С удовольствием ходит на папины матчи и празднует его успехи. Второе чудо - Хиль заслужил перевод в основу и нормальный контракт с "Сан-Лоренсо". В 2024 году его впервые вызвали во взрослую сборную, где он сначала помог своим в отборе на чемпионат мира 2026, а теперь вывел команду в 1/8 финала.
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Германия на грани очередного провала. Парагвай готов к большой сенсации?
28 июня, 12:00
 
ФутболОрландо ХильСан-ЛоренсоЧМ по футболу 2026ПарагвайАвторы РИА Новости Спорт
 
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