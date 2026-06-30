Безденежье и недоношенный ребенок: драма вратаря, выбившего Германию с ЧМ

Никому не известный вратарь отправил Германию задолго до финала чемпионата мира. РИА Новости рассказывает волнующую историю Орландо Хиля, боровшегося с бедностью и пережившего драму с новорожденным сыном.

Вставай в раму или иди домой

Матч Германии Парагвая был настоящим пожаром, а самым живучим в нем оказался 26-летний Орландо. Южноамериканцы добились серии пенальти, где Хиль дважды вышел героем. Еще пару раз немцы промазали. "Мы, безусловно, проанализировали каждого игрока и каждую деталь, касающуюся исполнителей пенальти. Слава богу, я смог отразить два удара с „точки“, - признался вратарь, который четыре года назад выдержал крутое испытание.

Хиль родился в парагвайском Сан-Лоренсо 11 июня 2000 года – в то время легендой национального футбола был великий вратарь Хосе Луис Чилаверт, ставший кумиром Орландо. Его родители не могли обеспечить сыну тренировки и сборы в престижных академиях, мальчик играл с пацанами во дворе и школе.

Вратарская позиция его не слишком привлекала - как и Чилаверту в детстве, Хилю тоже хотелось много забивать. Но конкуренция среди нападающих была выше, так что высокому 13-летнему парнишке выдвинули ультиматум: вставай в раму или иди домой. Орландо уступил тренеру и это решение стало судьбоносным.

Относительно заметным игроком Хиль стал только в 2019 году, когда получил вызов в молодежную сборную Парагвая. С тех самых времен у него остался первый международный опыт и памятная футболка. Такие реликвии игроки хранят всю жизнь, но Орландо пришлось продать ее уже три года спустя из-за сложной жизненной ситуации.

Жена плакала и молилась

Он долго пытался закрепиться в основе и играть в высшей лиге. Но после трех турбулентных сезонов родной "Спортиво Сан-Лоренсо" вылетел в первый дивизион, потом Хиля отдали в аренду в одноименную команду в Аргентине. Он прозябал в дубле и даже там поначалу не получал игрового времени. В этот же период в личной жизни был кромешный ад – безденежье и рождение недоношенного ребенка.

Сын в реанимации, жизнь и здоровье жены под угрозой - за них борются врачи. Орландо проводит много дней в больничной палате рядом со своими любимыми людьми, держит истыканного медицинскими трубками малыша на руках. К счастью, всех удалось спасти, но счет за лечение и последующую реабилитацию был огромный.