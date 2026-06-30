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В Польше отреагировали на планы Киева создать "национальный пантеон" - РИА Новости, 30.06.2026
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18:10 30.06.2026
В Польше отреагировали на планы Киева создать "национальный пантеон"

Польский кабмин назвал создание украинского пантеона эскалацией напряжения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что намерение Киева создать "национальный пантеон" увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
  • Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона", в который может войти Украинская повстанческая армия*.
ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей, заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка журналистам после окончания заседания кабмина.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*.
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"Мы имеем дело с очень большим напряжением в польско-украинских отношениях. С украинской стороны мы имеем совершенно ненужные элементы, которые увеличивают эту эскалацию. Я думаю, что это не на пользу ни Польше, ни Украине", - сказал Шлапка.
При этом он призвал посмотреть, "что выйдет" из этих планов Киева.
Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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