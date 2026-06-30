Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что намерение Киева создать "национальный пантеон" увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.

Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона", в который может войти Украинская повстанческая армия*.

ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей, заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка журналистам после окончания заседания кабмина.

В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*.

"Мы имеем дело с очень большим напряжением в польско-украинских отношениях. С украинской стороны мы имеем совершенно ненужные элементы, которые увеличивают эту эскалацию. Я думаю, что это не на пользу ни Польше, ни Украине", - сказал Шлапка.

При этом он призвал посмотреть, "что выйдет" из этих планов Киева.

Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.